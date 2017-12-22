Home Intrattenimento Giulia De Lellis torna in tv come conduttrice? Ecco la grande novità

Giulia De Lellis torna in tv come conduttrice? Ecco la grande novità

di Redazione 22/12/2017

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

La carriera della fidanzata di Andrea Damante potrebbe essere a un punto di svolta. Giulia De Lellis torna in tv come conduttrice abbandonato i social per un po'? A quanto pare per l'ex gieffina è in arrivo una grande novità, scopriamo insieme di cosa si tratta Giulia De Lellis è il personaggio dell'anno? L'esperienza di Giulia De Lellis al Grande Fratello Vip è stata davvero strabiliante. Nonostante qualche piccolo problema iniziale, la fidanzata di Andrea Damante è riuscita a farsi notare e amare dal pubblico italiano. La conferma arriva anche dalle sue continue ospitate in televisione e dalla rivalsa delle pagine Le bimbe di Giulia De Lellis, un nome ormai usato anche da fan di altri personaggi, come ad esempio Belen Rodriguez. In questo frangente però la giovane ex corteggiatrice e nota influencer non smette di stupire il mondo dello spettacolo italiano, tanto che qualcuno l'ha già definita il personaggio dell'anno ma non solo... A breve potremmo vedere Giulia De Lellis impegnata in un importante progetto televisivo. Trasmissioni tv, Giulia De Lellis da ex corteggiatrice a presentatrice? Giulia De Lellis a quanto pare sarebbe pronta a intraprendere una nuova importante carriera nel mondo della televisione. La partecipazione al Grande Fratello Vip avrebbe portato davvero grande fortuna all'ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Secondo quanto reso noto da Novella 2000 e il quotidiano Il Mattino la bella Giulia De Lellis sarebbe stata contattata da un'emittente televisiva per la conduzione di un programma di geografia... Sembrerebbe che la redazione dello show abbia selezionato Giulia De Lellis come presentatrice proprio grazie ai suoi strafalcioni verificatesi durante il Grande Fratello Vip, sarà vero? La cosa però in un certo qual modo preoccupa Le Bimbe di Giulia De Lellis perché una volta impegnata in ambito televisivo la fidanzata di Andrea Damante potrebbe trascurare il popolo del web.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp