Inquinamento, ideata una torre in grado di pulire l'aria

di Redazione 02/02/2018

L' inquinamento è ormai un vero e proprio problema che affligge il mondo e le cui soluzioni pare non esistano. Ma la genialità cinese non si smentisce mai. Pare infatti che sia stata costruita una torre alta circa 100 metri magari non accettabile esteticamente ma dalla utilità sorprendente, in quanto risulta essere il depuratore d'aria migliore del mondo. La torre che purifica l'aria in Cina Tutto ciò è avvenuto in Cina, nella provincia di Shaanxi, dove è stata impiantata una torre di purificazione che riduce consistentemente i livelli di smog. La torre è stata costruita a Xian e i ricercatori dell'Istituto di Ambiente della Terra dell'Accademia delle Scienze cinese la sta ancora sperimentando. Il progetto della Xian smog tower è partito nel 2015 e la costruzione è stata terminata l'anno scorso nel distretto di Chang'an. Lo scopo del progetto era quello di trovare un modo per rimuovere meccanicamente gli inquinanti dall'atmosfera. Dai dati raccolti i miglioramenti nella qualità dell'aria ci sono stati eccome, riuscendo a purificare fin a 10 milioni di metri cubi di aria al giorno e in più lo smog si è ridotto a livelli moderati. Come funzione la Torre depuratrice Il sistema funziona grazie ad una rete di serre che coprono una superficie molto estesa attorno alla base della torre. L'aria inquinata viene aspirata nelle serre e posta sotto il calore dell'energia solare, in tal modo l'aria calda spercorre la torre e viene purificata nei filtri di pulizia. Gli operatori della torre garantiscono poi che il sistema funziona anche nei mesi freddi grazie ai rivestimenti delle serre che permettono al vetro di assorbire la radiazione solare in modo efficiente. E la popolazione per di più apprezza, anzi molti cittadini hanno confermato al South China Morning Post di aver notato il cambiamento dell'aria che respirano da quando la torre è stata messa in funzione.

