Inquinamento radioattivo in arrivo dalla Russia, quali sono i rischi?

di Redazione 22/11/2017

È stata ufficializzata la notizia riguardante l'inquinamento radioattivo proveniente dalla Russia. La nube di rutenio-136 è arrivata anche in Italia comportando dei danni non indifferenti. Secondo l'opinione degli esperti però quali sono i rischi a cui può andare in contro l'uomo? La Russia conferma l'inquinamento radioattivo Nelle ultime ore i social media della Russia hanno confermato l'ondata di inquinamento che ha invaso anche l'Italia. Secondo quanto dichiarato anche L'Italia è stata interessata dalla nube di rutenio-136, che ha già scatenato il panico tra gli abitanti. Gli esperti che hanno lanciato l'allarme hanno spiegato che il livello di radioattività sarebbe particolarmente altro e dannoso per l'uomo. La fonte dell'inquinamento è stata accertata appunto in Russia e sarebbe partita dalla centrale di Mayak. Al momento gli esperti stanno cercando di capire quali possano essere i possibili rischi in cui si imbatte l'uomo ma non solo. Gli studiosi da giorni ormai stanno tenendo sotto controllo il tasso di radioattività presente nell'aria, al fine di poter decidere in tempo quale misure preventive mettere in atto in caso di necessità. Quali sono i rischi della nube radioattiva? Come abbiamo avuto modo di accennare precedentemente L'Italia da circa il 2 ottobre è interessata da una nube radioattiva proveniente dalla Russia. Quali sono i rischi a cui andiamo incontro? Secondo quanto reso noto dai media L'Italia non è l'unica nazione interessata dal problema, ma sono ben 14 i Paesi che si stanno preparando all'ondata tossica. Per quanto riguarda i rischi sembra che al momento la soglia della nube di rutenio-136 sia a livelli contenibili, anche se la cosa potrebbe cambiare da un momento all'altro. Per quanto riguarda i rischi al momento non vi è ancora nulla di certo anche se l'aumentare dell'inquinamento radioattivo potrebbe causare dei malesseri specifici nell'uomo. Sulla base di questa motivazione gli esperti italiani hanno deciso di mantenere un controllo attivo sulle soglie al fine di mettere in atto delle manovre preventive.

