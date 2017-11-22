Home Salute Sesso in camera da letto, ecco come sono cambiate le abitudini dei giovani

Sesso in camera da letto, ecco come sono cambiate le abitudini dei giovani

di Redazione 22/11/2017

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Sesso in camera da letto, come sono cambiate le abitudini dei giovani? Quando si parla di rapporti sessuali ognuno tende a mettere in campo le proprie idee ed emozioni vissute. Negli ultimi anni le abitudini di uomini e donne sembrano essere davvero cambiate. Scopriamo insieme come. Il sesso cambia, ecco cosa piace ai giovani Come abbiamo avuto modo di accennare le abitudini sessuali dei giovani in questi anni sono decisamente cambiate. Il sesso infatti non rappresenta più un tabù, motivo per cui diventa sempre più facile scambiarsi confidenze nell'ambito della coppia e dirsi ciò che realmente ci piace ricevere dal nostro partner. Secondo una ricerca messa in atto da alcuni sessuologi è emerso come i giovani preferiscono osare molto di più a letto e curare meglio il proprio corpo al fine di raggiungere determinate prestazioni. Lo studio in questione ha permesso di evidenziare ad esempio che tra le cose che piacciono di più ai giovani troviamo il sesso anale, un atto ormai tipico tra i neoventenni. Il tabù del sesso, come lo vivono le donne? Il sesso cambia e cambiano le abitudini di uomini e donne che sentono la necessità di raccontare come preferiscono vivere il rapporto sessuale di coppia. Secondo alcuni sessuologi molti giovani iniziano a preferire il sesso a letto piuttosto che in altri ambienti dove gli spazi sono ristretti. Il perché di quanto detto è davvero molto semplice e dipende dal fatto che sempre più ragazzi di età compresa tra i 14 e i 24 anni sentono la necessità di sperimentare il "sesso". Questo aspetto è diventato importante anche per le donne che in precedenza erano abituate a vivere il tabù del sesso. Molte donne infatti hanno raccontato di sentire la necessità di dire al proprio partner quali sono le loro esigenze fisiche, oltre a dei movimenti che provocano più piacere.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp