Insetti a tavola, cosa ci aspetta???
di Redazione
27/01/2018
La nuova frontiera alimentare prevede qualcosa che a sol pensiero si resta scettici e forse anche un po' disgustati. Di recente infatti non si parla d'altro: presto avremo gli insetti a tavola. L’interesse per il cibo a base di insetti è cominciato alcuni anni fa quando la Fao, l’organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura, ha cominciato a propagandare il programma “Edible insects” per educare le persone a mangiare insetti, anche perché la popolazione mondiale aumenta e la terra rischia di divenire improduttiva.
Mangiare insetti: anche in Italia si puòPer quanto riguarda l' Italia, che si sa, è fedele alle tradizioni culinarie, bisognerà aspettare un po' di tempo prima di ritrovarsi gli insetti a tavola. Nonostante all'inizio di quest’anno sia entrato in vigore il Regolamento (UE) 2015/2283 sui nuovi alimenti che includono anche gli insetti, non è stata ancora fissata una data precisa per cominciare la vendita di questo novel food. Per dar vita a tutto l’iter necessario, occorre del tempo e quindi non è del tutto imminente il momento in cui nel nostro Paese spopolerà la vendita degli animaletti che non tutti sopportano (nemmeno alla vista).
Al via le autorizzazioni per il novel foodA chiarire la cosa è stata una circolare della DGISAN dove si sottolinea che l’autorizzazione di un novel food va richiesta alla Commissione Europea, che a sua volta dà l'incarico all’Efsa di eseguire una valutazione, e in base ai dati ricavati decide se rilasciare o meno l’autorizzazione. Antonia Ricci dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale Delle Venezie ha spiegato che “Nello specifico per gli insetti è prevista una procedura semplificata, che richiede comunque alcuni mesi; infatti gli interessati dovranno accompagnare la richiesta con numerosi dati sulla sicurezza per il consumo e dimostrare che si tratta di prodotti che fanno parte delle tradizioni culinarie in altre regioni del mondo.” In Italia dunque non è ancora possibile allevare grilli, bachi, formiche e cavallette ai fini della produzione alimentare, eccezion fatta per alcune realtà a scopo sperimentale. prima di ritrovarsi gli insetti a tavola gli italiani dovranno aspettare, anche perché non esistono ancora delle linee guida e dei regolamenti che spieghino le modalità di allevamento e di produzione.
Articolo Precedente
Robot usato a Torino per l'asportazione di cellule malate. E' la prima volta
Articolo Successivo
Fentanyl, il farmaco più potente della morfina
Redazione