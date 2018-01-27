Fentanyl, il farmaco più potente della morfina

La storia del Fentanyl

Fentanyl, da farmaco a droga

detta Actiq, e poi ancora come delle compresse orosolubili chiamate Fentora.

Il Fentanyl è unoppioide sintetico, quasi 100 volte più forte della morfina. Assumere 100 microgrammi di Fentanyl significa avere preso una dose di 30 mg di morfina e 125 mg di petidina.Il farmaco fu sviluppato negli anni '60 inizialmente negli interventi chirurgici con. In un secondo momento è diventato il miglior trattamento perIl problema del Fentanyl è che sta diventando oggetto del mercato nero delle droghe di strada, facilmente reperibile con eroina o altre sostanze.Il farmaco si è rapidamente diffuso, portando una smoderata produzione di fentanyl citrato, che fa ormai parte della pratica clinica in funzione di anestetico generale. Inizialmente venduto con il nome commerciale di Sublimaze, col passare del tempo le case farmaceutiche hanno incrementato la produzione del medicinale con altri nomi, quali alfentanil, remifentanil e lofentanil. Tutti farmaci che superano di 10 mila volte la morfina. Le prime diffusioni del farmaco, sono state sotto forma di cerotto, a suo tempo detto Durogesic. Poi ci furono aziende che lo produssero come un "lecca-lecca", sempre a base dell'oppiaceo. Lentamente le forme cambiarono, fu ideata una formula oromucosaleGrazie al fatto che viene legalmente venduto in cerotti transdermici, il farmaco risulta adessoe usato nella pratica clinica. Tuttavia nel corso del tempo si è verificato un vero e proprio abuso del farmaco in particolare negli Stati Uniti. Anzi stando alle statistiche diffuse dalla US Drug Enforcement Administration, nel 2016 i casi di overdose sono aumentati, e negli eccipienti risulta spesso il Fentanyl. Il medicinale in questione però ora viene smerciato anche dai cartelli della droga messicani a un costo meno elevato rispetto a quello adatto per produrre eroina, con cui spesso è miscelato per renderlo più potente.