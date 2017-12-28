Home Scienza e Tecnologia Instagram aggiornamenti, ecco cosa cambia sul social network

Instagram aggiornamenti, ecco cosa cambia sul social network

di Redazione 28/12/2017

Tutti pronti per gli Instagram aggiornamenti? Ebbene si, avete letto bene, sono in arrivo dei nuovi aggiornamenti. Siete curiosi di capire cosa cambia sul social network? A quanto pare dopo l'Instagram Down è iniziata una vera e propria rivoluzione.... Instagram Down, cos'è? Qualche settimane fa il mondo di Instagram si è fermato per qualche ora. La cosa è stata certificata anche su Twitter attraverso l'hashtag #InstagramDown... Ma cos'è l'Instagram Down? Come abbiamo accennato il social network ha smesso di funzionare per qualche ora, impedendo agli utenti di pubblicare o visualizzare le proprie stories, creando diversi problemi soprattutto ai social influencer. Nel momento in cui tutto è tornato alla normalità per il social network è iniziata una vera e propria rivoluzione che sta imponendo diversi cambiamenti. Come seguire gli hashtag su Instagram? Una delle prime novità relative a Instagram riguarda gli hashtag. Dopo l'Istagram Down gli utenti sono stati raggiunti da alcuni aggiornamenti, il più importante è proprio la possibilità di mettere follow agli hashtag. Come avrete avuto modo di notare ogni qual volta che cercate un hashtag l'app vi ricorda che da oggi è possibile seguirlo e ricevere così i vari aggiornamenti. Le novità però non finisco qui dato che l'utente può conservare le proprie stories o metterle in evidenza sul profilo. Una vera e propria rivoluzione che sta vedendo Instagram completamente rinnovata. Aggiornamenti Instagram, ecco cosa cambia Come avete potuto immaginare gli aggiornamenti Instagram non finiscono qui. Ecco come cambierà l'app dal prossimo anno... Dopo il successo del follow hashtag e delle Instagram Stories gli sviluppatori dell'app hanno riservato una bellissima sorpresa che però arriverà solo nel 2018. Stiamo parlando del Webzine Tech Crunch, ovvero una sezione di post consigliati che hanno catturato l'attenzione delle persone che l'utente segue già e di alcuni profili che l'algoritmo di Instagram ritiene interessante a seconda dell'utente.

