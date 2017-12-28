Home Intrattenimento Grande Fratello Vip gossip, un concorrente beccato insieme a due escort?

di Redazione 28/12/2017

I concorrenti del Grande Fratello Vip nuovamente nel mirino del gossip, e non stiamo parlando di Cecilia Rodriguez e del fidanzati Ignazio Moser... Secondo il racconto di un noto giornalista un concorrente sarebbe stato beccato insieme due escort prima del suo ingresso nella casa. Di chi stiamo parlando? Gli amori e le passioni del Grande Fratello Vip Queste due prime edizioni del Grande Fratello Vip sono state segnate da amori e passioni... Nel corso della prima edizione abbiamo avuto modo di vedere il particolare interesse di Asia Nuccetelli per Andrea Damante, a sua volta fidanzati con Giulia De Lellis entrata nella casa quest'anno. Come dimenticare lo scontro tra la figlia di Antonella Mosetti e l'ex corteggiatrice, un qualcosa che ha fatto discutere settimane e settimane. La nuova edizione del reality però non è stata da meno, grazie a Luca Onestini e la storia di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Alberto Dandolo sul Grande Fratello Vip: Concorrente beccato... Nel corso delle ultime ore però ha fatto parecchio discutere l'affermazione fatta da Alberto Dandolo, noto giornalista di Dagospia e Oggi, sui suoi canali social. Dandolo ha infatti dichiarato: "Chi è quel concorrente del Gf Vip che prima di entrare nella casa si è sollazzato con due escort siciliani a cui chiedeva di farsi ciucciare i c*******? Ah, non saperlo…". Ovviamente gli occhi del gossip hanno iniziato la loro ricerca.. Peccato che il giornalista non ha specificato o dato alcuni indizio sul concorrente beccato in dolce compagnia. Raffaello Tonon è gay? L'affermazione fatta da Alberto Dandolo pare che abbia acceso i riflettori su Raffaello Tonon. Il perché di quanto detto è davvero semplicissimo e si racchiude in una domanda: Raffaello Tonon è gay? In questi anni l'ex gieffino si è sempre proclamato etero, nonostante non tutti siano d'accordo con lui ma non solo... Alla base del dubbio ci sarebbe anche il particolare rapporto nato con Luca Onestini, che a sua volta potrebbe aver intrapreso una relazione con la bellissima Ivana. Ma una domanda continua a rimanere comunque a galla: chi è il concorrente beccato con due escort di cui parla Alberto Dandolo?

