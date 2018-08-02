Home Scienza e Tecnologia Instagram e Facebook, arrivano gli strumenti per monitorare il tempo trascorso

di Redazione 02/08/2018

Su Instagram e Facebook sarà possibile monitorare il tempo trascorso sui due social network che più riscuotono successo tra tutti. Non più una semplice suggestione, ma una realtà che rimbalza direttamente da Menlo Park. I due nuovi strumenti per monitorare il tempo, impostare dei limiti di tempo trascorso sui social e molto altro sono finalmente disponibili per entrambi i social di Mark Zuckemberg. In questo modo si potrà far prendere coscienza alle persone di quanto tempo sia da loro utilizzato sui due social network. Instagram e Facebok, come funzioneranno i nuovi strumenti Poco tempo fa sembrava essere soltanto una semplice suggestione, adesso invece è una realtà che ci viene fornita direttamente da Menlo Park. Per Instagram e Facebook arriveranno delle sezioni specifiche per monitorare il tempo trascorso sulle piattaforme. Accedervi sarà molto semplice; per quanto riguarda Instagram, basterà cliccare su "La tua attività", mentre per Facebook su "Il tuo tempo su Facebook". Entrambi gli strumenti sono disponibili nelle impostazioni dei due social. Le sezioni avranno non solo questa specifica funzione: attraverso le stesse sarà possibile impostare un limite di ore giornaliere, oltre il quale arriverà una segnalazione da parte dei social network. Infine, accedendo anche al pannello delle notifiche, gli utenti potranno bloccare temporaneamente le notifiche per concentrarsi su altro. Rendere i social più godibili per tutti: adesso si può Il progetto secondo il quale sia Instagram che Facebook si serviranno di apposite sezioni per poter monitorare il tempo è solo uno dei tanti tasselli che porteranno Mark Zuckemberg a migliorare quanto più possibile il tempo passato sui social network. Far prendere coscienza agli utenti del loro tempo trascorso e stimolare anche il dialogo al di fuori degli stessi sono i due principi fondamentali. Inoltre, stando alle indiscrezioni, i due social network starebbero studiando un sistema (sempre sotto forma di "bottone") per limitare o eliminare addirittura commenti incivili o contro le norme.

