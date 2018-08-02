Home Scienza e Tecnologia Tre Italia down, che cosa sta succedendo?

di Redazione 02/08/2018

Non il migliore dei risvegli per gli utenti di Tre Italia, dal momento che - in gran parte della nostra penisola - il servizio di telefonia non garantisce più la connessione. Le segnalazioni di Tre Italia down si moltiplicano sempre più, e al momento l'azienda di telecomunicazioni non conosce una soluzione per i propri utenti. Lo stesso problema si era già presentato il 10 luglio: l'hashtag #tredown era finito tra i trend topic di Twitter; in quel caso il problema si era risolto alle 13, e gli stessi utenti avevano contestato molto l'azienda di telefonia per la mancata assistenza. Tre Italia down, la situazione L'ultima volta problematiche simili c'erano state il 10 luglio, con un'interruzione totale della rete telefonica della Tre. Dopo un'intera mattinata, intorno alle 13, quegli stessi problemi si risolsero. Adesso, dopo circa un mese dall'ultimo problema, è nuovamente Tre Italia down. Fin dalle prime ore di questa mattina sono arrivate, infatti, segnalazioni di un'interruzione della connessione e della linea telefonica. Le segnalazioni riguardano sia un'interruzione della connessione (36% dei casi) sia l'impossibilità di chiamare (36%). Il 27% dei casi segnalano, inoltre, un oscuramento totale della linea telefonica. La zona più colpita è quella lombardo-veneta, mentre - scendendo lungo la penisola - i casi si fanno più rari. Tuttavia, sono coinvolti anche il centro Italia e alcune zone del sud, come Puglia, Campania e Sicilia. Alle ore 9.15 le segnalazioni toccavano quota 1228. L'interruzione dei servizi riguarda non solo smatphone, ma anche tablet e altri dispositivi mobili e preclude la possibilità di connettersi a internet, messaggiare e chiamare. Tre Italia down, quali possibili soluzioni? La Tre sta cercando di rispondere a tutti gli utenti che stanno segnalando i disservizi. L'assicurazione da parte dell'azienda di comunicazioni italiana è sempre la stessa: si sta cercando di risolvere per offrire una rapida soluzione nel minor tempo possibile. Tuttavia, dopo qualche ora dall'inizio dei problemi, non è stata ancora trovata una soluzione da parte di Tre Italia. Per ora, l'azienda consiglia soltanto agli utenti di riavviare gli smartphone e gli altri dispositivi mobili, ma le segnalazioni continuano ad aumentare.

