Instagram novità importanti: foto multiple nei post, partito il test

Instagram sempre più simile a Facebook? Le ultime novità importanti del social fotografico riguardano la funzionalità in fase di test per pochi fortunati che consente di condividere foto multiple (e video) nei post. Anche su Instagram potrebbero arrivare gli album fotografici dopo le numerose richieste da parte degli utenti. Si possono combinare sino a 10 foto o video in un singolo post contemporaneamente.

La piattaforma dedicata agli amanti degli scatti istantanei si rinnova migliorando l’esperienza di utilizzo e scalzando la concorrenza. Tuttavia non si tratta di una vera e propria novità, come hanno fatto notare gli esperti, da tempo Instagram ha lanciato questa funzionalità per gli annunci pubblicitari. A scoprire che cosa stava succedendo è stato Droid Life, testando la versione 10.7.0 di Instagram per Android si è accorto che c’era qualcosa di nuovo. Da quanto si apprende, visto che noi non rientriamo nella fascia degli utenti “fortunati”, ogni post potrebbe diventare una specie di carosello con 10 foto. Non ci sono cambiamenti della gestione dei contenuti da condividere e gli utenti possono continuare a personalizzarle normalmente.

L’unico problema sperimentato in fase di test è che gli album fotografici non vengono aggiunti alla timeline di Instagram, forse perché si devono ancora apportare le ultime modifiche e risolvere eventuali conflitti e bug. Nessun commento da parte di Instagram ma gli esperti sono fiduciosi e attendono il rilascio ufficiale per raccontare in un solo post i momenti più significativi della propria giornata o di un viaggio importante.