Home Attualità Isola dei Famosi 2017 gossip: un tronista UeD sbarca in Honduras? Fan in rivolta

Isola dei Famosi 2017 gossip: un tronista UeD sbarca in Honduras? Fan in rivolta

di Redazione 03/02/2017

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Le ultime news di gossip riguardo l’Isola dei Famosi 2017 non riguardano certo i nuovi amori in Honduras, bensì Uomini e Donne. Cosa c’entra Maria De Filippi con Alessia Marcuzzi? Nulla, ma una vecchia conoscenza di Queen Mary ha scatenato una rivolta dei fan sui social: secondo le ultime anticipazioni, pare certo che un tronista possa sbarcare all’Isola, anche perché il futuro di Andrea Marcaccini pare essere segnato. La Produzione è sempre più vicina alla squalifica del concorrente, sia per i guai giudiziari in Italia, sia per il comportamento all’Isola Primitiva. Con la prima espulsione del reality game targato Mediaset, chi sarà il sostituto? Lucas Peracchi. Rivedremo Lucas Peracchi in TV all’Isola dei Famosi 2017? Dopo le recenti polemiche che hanno coinvolto la regina indiscussa di Uomini e Donne, ovvero Maria De Filippi, i fan a queste ultime news di gossip sono letteralmente in rivolta sui social network. Da giorni ormai si rincorrono le voci di una presunta squalifica di Andrea Marcaccini dal programma Mediaset, non tanto per il comportamento tenuto in Honduras bensì in seguito alla denuncia pesante della sua ex fidanzata. Come è avvenuto per Al Bano, la Produzione metterà al corrente il naufrago e gli darà la possibilità di scegliere: abbandonare l’Isola Primitiva o restare in gara? Certo è che le accuse sono veramente gravi, tanto da giustificare una esclusione per squalifica. Andrea Marcaccini verrà espulso dal reality dell’Honduras e Lucas Peracchi prenderà il suo posto? Difficile dirlo con certezza, ma la motivazione della rivolta dei fan è legittimata dal fatto che anche l’ex tronista UeD ha carichi pendenti con la giustizia. Maria De Filippi e la Redazione di Uomini e Donne ha querelato il ragazzo in seguito a delle dichiarazioni proprio sul talk show di Queen Mary. Non ha senso l’espulsione per squalifica di un concorrente per farne entrare un altro con questo tipo di problemi. E’ anche vero, come ha sottolineato Alessia Marcuzzi dopo la diretta, che la Produzione non sapeva nulla dei guai del modello naufrago: come andrà a finire?

Condividi Facebook Twitter Whatsapp