Inter, Skriniar ha firmato con il Paris Saint Germain: le dichiarazioni del difensore slovacco

Adesso è ufficiale: Milan Škriniar sarà un nuovo calciatore del Paris Saint-Germain. Come confermato dalle dichiarazioni ufficiali del difensore slovacco presso i media del suo paese, l’ormai ex capitano dell’Inter si è accordato con la formazione parigina, sulla base di un contratto sicuramente molto remunerativo per il difensore. Škriniar, inoltre, aggiunto anche che Inter e Paris Saint-Germain stanno cercando un accordo per quel che concerne il possibile trasferimento imminente, nella sessione di calciomercato invernale, del calciatore. Intanto, l’Inter cerca di muoversi in fretta per quel che concerne la possibile sostituzione del difensore, con il nome di Lindelof, difensore del Manchester United, che è stato accostato all’Inter.

L’accordo tra Milan Škriniar e il Paris Saint-Germain

L’ultimo match di Milan Škriniar con l’Inter è terminato con un’espulsione del calciatore slovacco che, nel primo tempo tra Inter ed Empoli, si è fatto espellere con doppia ammonizione. Proprio in quel momento, il suo procuratore ha parlato esponendo, chiaramente, la cui sicurezza quasi certa del trasferimento del suo assistito al Paris Saint-Germain. La conferma definitiva sembra essere arrivata da parte dello stesso calciatore che, per questo motivo, abbandonerà l’Inter in direzione Parigi.

Non è ancora chiaro se il trasferimento di Milan Škriniar al Paris Saint-Germain avverrà in occasione della sessione di calciomercato invernale o l’Inter aspetterà il trasferimento a zero che ci sarà alla fine del campionato di serie A. In tutti e due casi, c’è da dire che per la formazione nerazzurra si andrà incontro a uno svantaggio, dal momento che, qualora il difensore dovesse essere perso zero, l’Inter non sarà in grado di fare una plusvalenza rispetto al suo acquisto. Nel caso in cui, invece, il trasferimento dovesse esserci già a gennaio, il problema affrontato dalla formazione nerazzurra riguarderebbe l’assenza di difensori in grado di rimpiazzare al meglio il centrale slovacco.