Caso Cospito: anarchici in piazza a Roma, scontri con la polizia

Gli anarchici scendono in piazza per sostenere Alfredo Cospito, in sciopero della fame contro il 41 bis. Violenti scontri con la polizia in tenuta anti sommossa.

Caso Cospito: lo sciopero della fame dell’anarchico

Alfredo Cospito è un anarchico insurrezionalista condannato all’ergastolo ostativo e incarcerato in regime 41 bis. I reati di cui è responsabile sono la gambizzazione di Roberto Adinolfi e la disposizione di ordigni esplosivi vicino alla Scuola allievi carabinieri di Fossano.

L’ergastolo ostativo e il carcere duro disposti nei suoi confronti sono motivati dall’identificazione di Cospito come ideologo della Fai-Fri, egli è perciò considerato “capo e organizzatore di un’associazione con finalità di terrorismo”.

Dallo scorso ottobre Cospito è in sciopero della fame contro il 41 bis, e le sue condizioni di salute risultato più precarie ogni giorno che passa. Angelica Milia, la dottoressa del carcere di massima sicurezza in cui Cospito è detenuto, dopo averlo visitato ha dichiarato: “Tutti i valori sono in calo e c’è rischio di edema cerebrale. Siamo in una situazione in discesa, una situazione rischiosa per la sua vita. Ieri mentre faceva una doccia Cospito è caduto a terra e ha sbattuto la faccia, si è rotto il naso ed è stato portato al pronto soccorso”.

Considerata la situazione, la Cassazione ha disposto di anticipare l’udienza sul ricorso contro l’applicazione del carcere duro al 7 marzo 2023. Tale udienza doveva inizialmente avere luogo il 20 aprile, cioè tra circa 3 mesi, ma la dottoressa Milia riferisce che è troppo tempo e di questo passo l’anarchico potrebbe non sopravvivere.

Anarchici in piazza e attacchi alle sedi diplomatiche in solidarietà ad Alfredo Cospito

Per sostenere l’anarchico Alfredo Cospito, gli anarchici stanno rivendicando attacchi alle sedi diplomatiche italiane a Berlino e Barcellona.

Intanto a Roma, la polizia in tenuta antisommossa si è trovata ad affrontare una protesta non autorizzata di anarchici. Negli scontri in piazza piazza Trilussa, Trastevere, non sono mancati episodi di violenza, anche un poliziotto è stato ferito, colpito alla testa probabilmente da una bottiglia lanciata da uno dei dimostranti.

Il tutto è stato reso ancora più caotico dalla consistente presenza dei giovani, in strada il sabato sera per la movida.