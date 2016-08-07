Investire in borsa oggi
di Redazione
07/08/2016
Per chi segue i mercati finanziari, ed ha un capitale a disposizione, investire in Borsa significa andare a scegliere quei titoli che, in un orizzonte temporale prefissato, possano garantire delle plusvalenze. Non sempre però è così in quanto i prezzi di Borsa sono di norma molto volatili e gli scenari e le prospettive sulle singole aziende quotate possono variare da un momento all'altro. Ed allora, come investire in borsa oggi ? Ebbene, per investire in Borsa con profitto non esiste una bacchetta magica, una sfera di cristallo, oppure ancora una tecnica che possa definirsi infallibile. Pur tuttavia chi investe in Borsa deve farlo con il giusto approccio, deve possedere una conoscenza di base accettabile per quel che riguarda le dinamiche che regolano l'andamento dei mercati finanziari, e deve essere diligente e disciplinato evitando nello stesso tempo di farsi condizionare da fattori emotivi. E questo perché non sempre le posizioni che vengono aperte in Borsa generano dei guadagni, ragion per cui occorre evitare di farsi trascinare dalle dinamiche di mercato. Per questo, chi investe in Borsa su uno o più titoli deve sempre fissare a priori un target di guadagno e, contemporaneamente, pure la perdita massima che ritiene sia sostenibile ed anche sopportabile su ogni singola operazione. Si tratta, come si dice nel gergo borsistico, di fissare i cosiddetti livelli di take profit e di stop loss che permettono da un lato di consolidare i profitti, indipendentemente da quelli che saranno poi i futuri movimenti di mercato, e dall'altro di tagliare le perdite preservando in questo modo l'integrità del capitale che si ha a disposizione. Per definizione quello di take profit è il livello di prezzo che, se raggiunto, impone al trader/investitore, che è prudente e disciplinato, di chiudere la posizione precedentemente aperta con una plusvalenza. Mentre il livello di stop loss è quel prezzo in corrispondenza del quale la posizione si andrà a chiudere in perdita in quanto la minusvalenza generata è quella massima prefissata e sopportabile quando i prezzi, purtroppo, si sono mossi nella direzione opposta a quella prevista e stimata. Grazie alle piattaforme di trading online evolute, tra l'altro, su ogni posizione aperta in Borsa i livelli di stop loss e di take profit possono essere inseriti in automatico all'atto dell'acquisto o della vendita degli strumenti finanziari, ragion per cui non sarà poi necessario alcun intervento di tipo manuale.
Articolo Precedente
Bimba di tre anni dimenticata all’autogrill
Articolo Successivo
Domenica gratis nei musei statali questo mese dedicata alle Olimpiadi di Rio
Redazione