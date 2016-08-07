Home Attualità Domenica gratis nei musei statali questo mese dedicata alle Olimpiadi di Rio

Domenica gratis nei musei statali questo mese dedicata alle Olimpiadi di Rio

di Redazione 07/08/2016

Molti ormai sanno benissimo che lo Stato favorisce l’accesso alla cultura anche attraverso l’ingresso gratuito a tutti i musei statali almeno una domenica al mese. Questo mese, in occasione delle Olimpiadi di Rio, il Ministero dei beni culturali ha invitato tutti i musei statali a dare spazio e risalto alle opere collegate allo sport. Chi visiterà i musei potrà, naturalmente, come sempre ammirare l’ampio panorama artistico contenuto che esprime l’enorme ricchezza del Nostro Paese, ammirata da turisti di ogni nazionalità e purtroppo spesso misconosciuta dagli stessi italiani, ma avrà in risalto le opere che hanno attinenza con lo sport. Questo non è solo in omaggio alle Olimpiadi di Rio ma anche per mettere maggiormente in luce, simbolicamente, l’impegno dello Stato italiano a sostegno dello sport come valore sociale e culturale, come evidenziato anche dal Ministro Dario Franceschini. L’invito a visitare i musei italiani, dunque, è valido sempre e per tutti, turisti e non ma lo è maggiormente questa domenica che grazie alle Olimpiadi diventa speciale.

