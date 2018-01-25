Caricamento...

Lettera35 Logo Lettera35

iOS 11.3, nuove Animoji in arrivo su iPhoneX

Redazione Avatar

di Redazione

25/01/2018

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
Oltre alle funzioni per la batteria, il nuovo sistema operativo per iPhoneX offre un leone, un drago, un teschio e un orso che copiano a perfezione le espressioni facciali.

iOS iPhoneX, sorpresa batterie ed Animoji

Non solo batterie, il nuovo iOS 11.3 porta con sé anche quattro nuove Animoji con cui divertirsi. Il sistema operativo arriva all’indomani del cosiddetto batterygate, finalmente ha elaborato una funzione che consente di far andare al massimo la batteria anche da deteriorata. Con l’aggiornamento arrivano altre quattro faccine con cui mandare messaggi in cui imitano la nostra faccia: grazie al riconoscimento facciale, il leone, il drago, il teschio e l’orso copiano a perfezione le nostre espressioni per poi mandarle agli amici.

Cosa sono le Animoji

Le Animoji sono una delle novità di maggior rilievo di iPhoneX  dopo il Face ID, il metodo di sblocco del dispositivo che invece di sfruttare la oramai classica impronta digitale utilizza il volto, un’altra tipologia di rilevamento biometrico sufficientemente sicura. La tecnologia che si nasconde dietro alla fotocamera frontale e ai sensori che permette la scansione tridimensionale del volto permette anche di avere accesso a funzionalità aggiuntive. Alcune probabilmente le vedremo in futuro, quando gli sviluppatori potranno mettere le mani sul nuovo costosissimo iPhone.

Come e dove funzionano le Animoji

Apple descrive le Animoji come particolari emoji in movimento che riprendono le espressioni del volto. Il loro funzionamento è semplice: la fotocamera TrueDepth analizza oltre 50 movimenti dei muscoli facciali e replica le espressioni del viso creando divertenti emoji animate. Con fotocamera TrueDepth, Apple intende tutto il sistema presente nella banda nera frontale, il quale include una fotocamera a infrarossi, un illuminatore flood, un sensore di prossimità ed uno di luce ambientale, una fotocamera da 7 megapixel e un proiettore di punti. L’aggiornamento delle Animoji non è proprio un’innovazione sconvolgente, ma una novità piacevole che si aggiunge ai 12 personaggi già presenti in iOS, così da portarli a un totale di 16  faccine animate che funzionano solo su iPhone X.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Scimmiette clonate: ecco il secondo esperimento dopo la pecora Dolly

Articolo Successivo

Pioltello: un treno deraglia, alto il bilancio di vittime e feriti

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Intervista.it spiega: cos’è il brand storytelling e perché investire in un’intervista per rafforzarlo

Intervista.it spiega: cos’è il brand storytelling e perché investire in un’intervista per rafforzarlo

22/10/2025

Auto ibride: come comprare un buon usato

Auto ibride: come comprare un buon usato

29/11/2024

Revisione dell’automobile: gli interventi da effettuare preventivamente

Revisione dell’automobile: gli interventi da effettuare preventivamente

25/10/2023