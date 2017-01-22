Home Attualità Isee online, disponibile simulatore di calcolo sul sito Inps

Isee online, disponibile simulatore di calcolo sul sito Inps

di Redazione 22/01/2017

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Come ormai tutti sanno, per poter accedere a facilitazioni e sostegni economici da parte dello Stato o dagli Enti locali, il documento chiamato Isee è indispensabile. Non è difficile provvedere all’emissione dell’Isee che è l’indicatore dello stato economico-finanziario delle famiglie: è sufficiente recarsi da un Patronato o direttamente all’Inps e presentare i documenti richiesti che si possono riassumere in via semplificata nei documenti di reddito dei componenti il nucleo familiare e i documenti che provano lo stato patrimoniale in termini di depositi bancari, proprietà immobiliari eccetera. L’elaborazione dell’Isee darà il responso del livello di reddito equivalente dal quale desumiamo se siamo nei limiti imposti per accedere alle agevolazioni oppure no. Per semplificare la vita delle persone, l'Inps ha elaborato un calcolatore online attraverso ciascuno potrà ottenere il calcolo dell’Isee attraverso il quale saprà immediatamente qual è il suo livello. Questo calcolo non sostituisce in alcun modo l’Isee ufficiale che dovrà sempre essere rilasciato da un Ente autorizzato ma almeno sapremo subito se serve procedere al rilascio ufficiale oppure se il nostro livello è superiore al previsto per beneficiare delle agevolazioni. Per procedere è sufficiente accedere al sito dell’Inps servizi online ma per questo occorre il PIN che può essere richiesto, se ne siamo sprovvisti direttamente online tramite lo stesso sito Inps.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp