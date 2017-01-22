Home Scienza e Tecnologia Logitech G203 Prodigy: il nuovo mouse economico ma dalle grandi prestazioni

di Redazione 22/01/2017

La Logitech ha dichiarato l’arrivo sul mercato, di un nuovo mouse economico ma dalle grandi prestazioni, il G2013 Prodigy. L’azienda produce diverse periferiche per computer e ha progettato questo mouse, della gamma G, in particolare come supporto per i giocatori. L'utilizzo di accessori della Logitech progettati appositamente per il gaming, come cuffie, mouse o tastiere, fanno veramente la differenza nel gioco. Il G203 Prodigy, è un mouse adatto a tutti quei giocatori che desiderano divertirsi e vogliono giocare in maniera eccellente senza dover spendere grosse somme di denaro. Logitech G203 Prodigy: le caratteristiche tecniche Il mouse è dotato di illuminazione RGB, con una vastità di 16,8 milioni di colori, che consente di personalizzare la luce come si preferisce. È dotato anche di sensore da 6000 DPI, che offre una grande precisione ed un’accelerazione di 200 IPS. Per quanto riguarda il design del prodotto, è simile a quello del mouse Logitech G Pro. Le dimensioni sono leggermente inferiori rispetto al Logitech G Pro, come anche il prezzo, che è di 40,99 euro. Il sensore DPI può essere regolato, tramite il pulsante che si trova sulla parte superiore del mouse, con intervalli dai 200 fino ai 6000 DPI. Inoltre, il mouse è continuamente attivo grazie ad un polling rate di 1000 Hz e la mancanza di accelerazione hardware. I pulsanti sono molto reattivi nella registrazione input, grazie alla tensione tramite molla. Nella parte inferiore del mouse, sono presenti dei piedini, garantiti per 250 km. Anche per pulsanti, la Logitech garantisce 10 milioni di click. Infine, il mouse è composto da sei tasti programmabili attraverso il software Logitech Gaming Software, dove è possibile configurare il mouse per quanto riguarda l’illuminazione. È possibile anche salvare dei profili sulla memoria interna, che è composta da un processore ARM. Dove acquistare Logitech G203 Prodigy Il nuovo mouse Logitech G203 Prodigy, può essere acquistato tramite Amazon, approfittando della spedizione gratuita per gli utenti Prime o direttamente dai rivenditori ufficiali della Logitech.

