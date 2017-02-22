Home Attualità Isola dei Famosi 12 ultime news, Massimo Ceccherini squalificato

di Redazione 22/02/2017

Colpo di scena in Honduras: l’Isola dei Famosi 12, il reality show condotto da Alessia Marcuzzi e con Vladimir Luxuria e Stefano Bettarini, nelle vesti di opinionista e inviato, perde un concorrente di tutto rispetto, ovvero Massimo Ceccherini. Il comico toscano, dopo settimane di tira e molla (che, a onor del vero, hanno esasperato Produzione e pubblico) ha messo in pratica le sue minacce nella giornata odierna e le ultime news di casa Mediaset riferiscono che l’attore ha abbandonato il gioco a modo suo, ovvero ha fatto in modo di essere squalificato. Il regolamento dell’Isola dei Famosi 2017 è molto ferreo e basta davvero poco per essere puniti con l’eliminazione immediata. Massimo Ceccherini ha abbandonato per sempre l’Isola dei Famosi 12, ma chi è esperto di reality, sa benissimo che per ogni abbandono volontario c’è la clausola nel contratto che comporta il pagamento di una penale. Le ultime news dall'Honduras sul ritiro del comico toscano riferiscono che, per non dover dare soldi a Mediaset e alla Produzione del reality game, ha architettato un piano diabolico: si è spinto verso la zona riservata alla troupe e dove ai concorrenti naufraghi dell’Isola dei Famosi 2017 non è permesso entrare. Inutile dire che è stato squalificato subito e il televoto con Raz Degan è stato annullato.Una chiacchierata con l’inviato e amico Stefano Bettarini ha fatto scogliere gli ultimi dubbi: il sentirsi vecchio e l’ennesima lite tra lui, Raz Degan e Moreno a causa di una presunta offesa alla moglie di Massimo ha fatto decidere al comico di lasciare per sempre l’Isola. Avventura in Honduras finita per Massimo Ceccherini: il concorrente dell’Isola dei Famosi 12 è stato squalificato dal reality game di casa Mediaset e condotto da Alessia Marcuzzi. Il ritiro del naufrago ha fatto annullare automaticamente la sessione di televoto che vedeva l’attore contro Raz Degan. Tutti gli utenti che hanno espresso il loro voto saranno rimborsati al più presto. Finisce con un altro abbandono l’esperienza del comico, molto provato per la mancanza della moglie e di cibo tanto da seminare zizzania tra i concorrenti naufraghi dell’Isola dei Famosi 2017. Non è bastata la sua voglia di riscatto dopo la prima disastrosa esperienza terminata con una eliminazione immediata per una bestemmia detta in diretta.

