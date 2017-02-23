Lo Zoo di 105 sospeso, Leone di Lernia in condizioni gravissime

I fan della trasmissione radiofonicanon avrebbero mai voluto sentire questa brutta notizia:, uno dei beniamini del programma più irriverente e contestato del panorama radiofonico italiano, versa in. Per questa ragione lo Zoo sarà: a dare l’annuncio su Facebook è stato, avvisando i fan che non si andrà in onda. Tanti i messaggi di incoraggiamento e di affetto sulla sua pagina personale, su quella ufficiale delloe sulla bacheca di Fabio Alisei, oltre che un pensiero molto commovente di Mazzoli che parla delladel cantautore di tormentoni trash-demenziali e del loro percorso radiofonico insieme.è stato conduttore radiofonico e cantante: 78 anni, pugliese di nascita ma milanese di adozione, ha lavorato aper quasi 18 anni, come ricorda su Facebook il suo compagno di avventuree Fabio Alisei: non solo colleghi, bensì anche amici nella vita. Entrambi invitano i fan a sostenerlo con post, messaggi di auguri e dediche sui social. Eppure, il 16 febbraio scorso la situazione sembrava più che stabile, visto che Leone di Lernia ha girato un video, poi postato su Twitter, in cui chiedeva al medico se doveva morire in diretta. Invece, la doccia fredda: programma se peggioramento delladel cantante, il quale è inLa situazione si è complicata in queste ore, tanto che il conduttore radiofonico e ideatore del programmaha voluto rivolgere un messaggio di incoraggiamento a, suo grande amico originario di Trani. Riassumendo il lungo post su Facebook, condiviso anche al compagno di scherzi e di avventure Fabio Alisei, Mazzoli ricorda che lui e Leone hanno iniziato Lo Zoo di 105 insieme e per 18 anni sono volati insulti, si sono fatti scherzi e augurati qualunque cosa, oltre che creare tormentoni indimenticabili e aver creato uno dei programmi radiofonici più assurdi d’Italia. Conclude dicendo che nessunapotrà mai sconfiggere il guerriero ed esorta il suo “vecchiaccio” a tenere duro, così da poterlo insultare ancora per 20 anni. Per questa ragione, Il programma saràa causa delledel 78enne re dei tormentoni trash-demenziali, un segno di rispetto e una sorta di fioretto per permettere a Leone di ruggire ancora.