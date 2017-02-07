Caricamento...

Isola dei Famosi 12 ultime news: sarà l’ultima edizione? Il gossip

07/02/2017

La dodicesima edizione de l’Isola dei Famosi 2017 si sta rivelando ricca di sorprese e i colpi di scena sono all’ordine del giorno. I naufraghi in Honduras sono messi alla prova dal maltempo e la troppa vicinanza ha scatenato le prime liti tra il gruppo de l’Isola dei Primitivi e l’Isola delle Caverne: caratteri molto forti, incomprensioni e soprattutto i primi pettegolezzi riguardo alle nomination. In Italia si parla soprattutto della prima espulsione di Andrea Marcaccini causa pendenze giudiziarie e i nuovi nominati Massimo Ceccherini e Nathaly Caldonazzo. Le ultime news del reality condotto da Alessia Marcuzzi si fanno sfuggire un gossip: l’Isola dei Famosi 12 sarà l’ultima edizione? L’Isola dei Famosi, il reality di punta di Mediaset, è a rischio cancellazione? Il noto giornalista Alberto Dandolo su Dagospia ha lanciato queste ultime news di gossip: l’Isola dei Famosi 12 sarà l’ultima edizione del reality condotto da Alessia Marcuzzi. Con questo, sarebbe il secondo reality show che la bionda conduttrice e blogger si lascia sfuggire. La Pinella ha qualche colpa? Di sicuro, le polemiche iniziali sull’inviato Stefano Bettarini non hanno giovato all’immagine del programma e anche ieri sera si è confusa più volte: invece di dire Isola, ha più volte menzionato il Grande Fratello. Ma la decisione non spetta certo alla bionda presentatrice e blogger Pinella, bensì ai vertici Mediaset: pare che dietro queste indiscrezioni ci siano puri interessi economici: l’Isola dei Famosi 2017 sarà l’ultima per Canale 5? Le ultime news di gossip su Dagospia indicano che l’Isola dei Famosi 12 sarà l’ultima edizione: i vertici Mediaset e la casa di produzione Magnolia pare non abbiano rinnovato il contratto. Di sicuro, sarà cancellato dai palinsesti di Canale 5 per tornare su Rai2, oppure essere acquistato dal colosso Sky. L’Isola dei Famosi 2017 sarà l’ultima? Che ne sarà di Alessia Marcuzzi, seguirà l’Isola o rimarrà a Mediaset?
Redazione

