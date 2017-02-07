I Bastardi di Pizzofalcone 2, ci sarà la seconda stagione? Anticipazioni e ultime news

La prima stagione della fiction diambientata a, I Bastardi di Pizzofalcone, è finita ieri sera con la sesta e ultima puntata. Ci sarà la? Pare proprio di sì e la conferma di queste indiscrezioni viene proprio dall’autoresarà prevista entro la primavera del prossimo anno. Di seguito, tutte lee lesull’e sul resto delha fatto felice molte persone che sono letteralmente innamorate della serie televisiva in onda suè un progetto che diventerà realtà molto probabilmente entro la prossima primavera. E ai microfoni di RunRadio, la radio dell’Università del Suor Orsola Benincasa di, ha fatto trapelare delle: lesulla fiction indicano che i nuovi episodi saranno ispirati dal romanzo Cuccioli e Pane (per i Bastardi di Pizzofalcone), pubblicati nel 2015 e nel 2016. Ci sarà ampio sviluppo delle storie private dei protagonisti, in particolare di quella dell’, Alessandro Gassman. Ripulirà il suo nome dalle accuse di collusione? Ma soprattutto, sceglierà la PM Laura Piras, ovvero Carolina Crescentini, oppure l’amica Letizia, Gioia Speziani? Leriguardano anche il: lesurivelano che ci sarà sicuramente Alessandro Gassman, come Carolina Crescentini e Gioia Speziani, ma ci saranno di colpi di scena, come la tragica perdita di qualche personaggio. I Bastardi di Pizzofalcone sono entrati di diritto nell’olimpo delle serie cult grazie a una sceneggiatura fuori dagli schemi e grazie alla, scelta molto coraggiosa che ha premiato in fatto di Auditel. L’autore, inoltre, ha in mente una specie di spin off: si tratta di un altro poliziotto nato dalla sua penna,. Si vocifera che potrebbe a breve comparire sul piccolo schermo con il volto di