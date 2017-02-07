I Bastardi di Pizzofalcone 2, ci sarà la seconda stagione? Anticipazioni e ultime news
di Redazione
07/02/2017
La prima stagione della fiction di Rai1 ambientata a Napoli, I Bastardi di Pizzofalcone, è finita ieri sera con la sesta e ultima puntata. Ci sarà la seconda stagione? Pare proprio di sì e la conferma di queste indiscrezioni viene proprio dall’autore Maurizio De Giovanni: I Bastardi di Pizzofalcone 2 sarà prevista entro la primavera del prossimo anno. Di seguito, tutte le anticipazioni e le ultime news sull’ispettore Lojacono e sul resto del cast. Maurizio De Giovanni ha fatto felice molte persone che sono letteralmente innamorate della serie televisiva in onda su Rai1: I Bastardi di Pizzofalcone 2 è un progetto che diventerà realtà molto probabilmente entro la prossima primavera. E ai microfoni di RunRadio, la radio dell’Università del Suor Orsola Benincasa di Napoli, ha fatto trapelare delle anticipazioni: le ultime news sulla fiction indicano che i nuovi episodi saranno ispirati dal romanzo Cuccioli e Pane (per i Bastardi di Pizzofalcone), pubblicati nel 2015 e nel 2016. Ci sarà ampio sviluppo delle storie private dei protagonisti, in particolare di quella dell’ispettore Lojacono, Alessandro Gassman. Ripulirà il suo nome dalle accuse di collusione? Ma soprattutto, sceglierà la PM Laura Piras, ovvero Carolina Crescentini, oppure l’amica Letizia, Gioia Speziani? Le anticipazioni riguardano anche il cast: le ultime news su I Bastardi di Pizzofalcone 2 rivelano che ci sarà sicuramente Alessandro Gassman, come Carolina Crescentini e Gioia Speziani, ma ci saranno di colpi di scena, come la tragica perdita di qualche personaggio. I Bastardi di Pizzofalcone sono entrati di diritto nell’olimpo delle serie cult grazie a una sceneggiatura fuori dagli schemi e grazie alla scena lesbo, scelta molto coraggiosa che ha premiato in fatto di Auditel. L’autore, inoltre, ha in mente una specie di spin off: si tratta di un altro poliziotto nato dalla sua penna, Il Commissario Ricciardi. Si vocifera che potrebbe a breve comparire sul piccolo schermo con il volto di Riccardo Scamarcio.
