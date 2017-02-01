Home Attualità Isola Dei Famosi 2017 diretta live, chi sono i primi concorrenti nominati? Scoppia il caso Andrea Marcaccini

di Redazione 01/02/2017

Dopo una prima puntata all’insegna della tempesta, è buona la seconda: l’Isola dei Famosi 2017 ha finalmente preso il via. Il reality game targato Mediaset e condotto da Alessia Marcuzzi in diretta live su Canale 5 è iniziato tra polemiche, litigi e lamenti da parte del cast dei concorrenti, i quali hanno minacciato di abbandonare il programma per il maltempo. L’inviato Stefano Bettarini ha fato da paciere, mentre l’opinionista Vladimir Luxuria ha redarguito i naufraghi, specialmente Samantha De Grenet e Massimo Ceccherini, dicendo loro che in Honduras non sono in vacanza. Ma a stupire non è la Dottoressa Tibi o sapere chi sono i primi nominati, bensì le ultime parole della Pinella: un concorrente rischia veramente grosso, tanto che la Produzione farà delle indagini per accertare la veridicità di una segnalazione. Scoppia il caso Andrea Marcaccini? L’Isola dei Famosi 2017 è una edizione particolare: intanto, ci sono già stati in diretta live su Canale 5 i primi litigi e le prime incomprensioni, ma tutti sanno che il reality diventa antropologico. Uan prova decreta i naufraghi evoluti e non evoluti, che insieme alle nomination danno fuoco alle polveri del trash. I primi concorrenti nominati sono due donne, come è ormai tradizione: Dayane Mello perché accusata di non fare gruppo nel dovere e nel piacere e Samantha De Grenet, perché troppo maestrina. Chi sarà eliminata? Alessia Marcuzzi ha presentato la Dottoressa Tibi, una scimmia che valuterà se i concorrenti si evolveranno o meno e sarà lei a farli passare da una isola a un’altra. I naufraghi non evoluti questa settimana sono Eva Grimaldi, Massimo Ceccherini, Andrea Marcaccini e Raz Degan: dovranno rimanere su un’isola in cui non c’è nulla, insieme con le nominate; gli altri naufraghi rimasti andranno in un’altra isola con una capanna, l’Isola delle Caverne. Ma a creare sconcerto è il caso Andrea Marcaccini. Una vera e propria bomba si sta per abbattere sull’Isola dei Famosi 2017. Alessia Marcuzzi in diretta live su Canale 5 ha dichiarato che un concorrente rischia: si tratta di Andrea Marcaccini. Notizia di poche ore fa che la sua ex ragazza, Daniela De Jesus di 21 anni, avrebbe denunciato il ragazzo per stalking, violenza privata, lesioni e sequestro di persona. L’accusa è stata lanciata dal settimanale Chi (trovabile in edicola da oggi, 1 febbraio 2017), con una intervista della sua ex compagna riguardo la loro vita privata, con tanto di denuncia presso la Procura di Milano. Si deve capire se Marcaccini è pericoloso per il cast dei naufraghi, oppure no. Non resta che attendere il responso della Produzione e della stessa Mediaset al riguardo.

