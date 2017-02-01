Festa della Mamma 2017, quando cade? Data ufficiale, frasi di auguri e significato
di Redazione
01/02/2017
Tranquilli, c’è ancora tempo per pensare al regalo in occasione della Festa della Mamma 2017, ma è bene essere pronti e segnarsi sul calendario la giornata in questione. Quando cade questa festività? Di seguito, la data ufficiale e alcune idee per delle frasi di auguri, nonché il vero significato di questa importante ricorrenza che celebra il mestiere più bello del mondo, ovvero il fare la madre. La Festa della Mamma 2017 cadrà di domenica: secondo il calendario la data ufficiale della festività sarà il 14 maggio 2017. Un viaggio, un pensierino o una semplice dedica, ma anche un weekend in campagna o una gita fuori porta: conoscere la data per festeggiare questa ricorrenza ricca di significato è fondamentale, soprattutto per programmare per tempo qualsiasi sorpresa. Come sempre, non ci si riesce ad organizzare e si vuole comunque stupire? Perché non creare delle frasi di auguri per la propria madre, magari da allegare a un regalo home-made. Ma cosa si può scrivere? Anche la madre meno tecnologica, ormai, sa usare Whatsapp o mandare e ricevere gli SMS. In occasione della Festa della Mamma 2017 si può dedicare delle frasi di auguri speciali. Nessuna idea all’orizzonte? Ecco alcuni esempi ” Esistono cuori felici, infranti, malati, solitari, di pietra, separati e poi esiste quello della mamma, che è un cuore a sé, unico, solido, imbottito d’amore, dentro al quale non manca mai nulla, il solo ad esser alimentato da un amore indistruttibile e speciale chiamato figlio.” Troppo lungo? Ecco uan soluzione più breve: “Voglio pensarti vicino a me, sempre presente. Sei sempre nei miei pensieri, cara mamma.” L’idea in più: sarebbe carino scrivere il tutto a mano, in un biglietto oppure in un semplice foglio di carta bianca abbinandolo a un regalino: anche alla mamma più severa le si scioglierà il cuore!
