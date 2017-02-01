Home Attualità Isola dei famosi 2017 gossip, nascono i primi amori

di Redazione 01/02/2017

Dayane Mello, come forse era facilmente prevedibile, è già finita nel mirino degli altri naufraghi e tra meno di una settimana saprà se il pubblico al televoto avrà promosso lei o Samantha De Grenet. Ma intanto le ultime news dell’Isola dei Famosi 2017 mettono la bella modella brasiliana anche al centro di un possibili triangolo amoroso che vede come protagonisti Stefano Bettarini e il collega Simone Sisinna. Tutti è partito dal video di presentazione di Dayane Mello che ha detto commentato con entusiasmo la presenza di Stefano Bettarini come inviato, dicendo che è un gran figo. In un primo momento l’ex marito di Simona Ventura ha fatto finta di non aver sentito nulla. Poi però interrogato sull’argomento se l’è cavata con un diplomatico “no, ho già dato”. In realtà però come ha svelato Malena durante le nomination, fin da quando sono arrivati in Honduras, la ragazza in testa avrebbe solo un obiettivo, quello di conquistare Simone Susinna. Un comportamento che a Dayane è costato caro, perché in molti hanno notato il suo grande interesse per il modello mentre non si è data per niente da fare a dare una mano per costruire la capanne e a cercare di conoscere meglio anche gli altri. Ora però sono stati separati perché dopo la nomination lei è finita sull’isola dei ‘non evoluti’ e così rischia di non cedere più il suo obiettivo. Nascerà lo stesso una storia tra i due?

