Un passo dal cielo 4 anticipazioni nuova puntata: Fedez e Eva, il retroscena che infastidisce Vincenzo

di Redazione 01/02/2017

Un passo dal cielo 4 tornerà con una nuova puntata domani sera in onda su Rai 1 alle 21:25, ma in attesa di importanti risvolti che riguardano il capo della forestale Francesco Neri... Cosa succederà a Vincenzo e Eva? Le anticipazioni riguardanti il nuovo appuntamento della fiction sono incentrate proprio sull'amore fake di Fedez e Eva. La bella modella ha appena cominciato le riprese di un nuovo film affianco del rapper, però a breve arriverà un retroscena del set che infastidirà il questore Vincenzo. Un passo dal cielo 4 news: Fedez al centro del gossip con Eva Il gossip segue Fedez anche nella finzione, propri come dimostrato dall'amore fake con Eva in Un passo dal cielo 4. Il rapper e la modella infatti dono attualmente vincolati da un contratto secondo cui i due vivranno una finta relazione d'amore fin quando l'artista non finirà di scrivere e incidere il suo nuovo disco. (Ndr. Le canzoni che ascoltiamo in sottofondo durante le comparizioni di Fedez sono quasi tutte estratte da Comunisti col Rolex). Secondo alcune news relative alla fiction, Fedez pare che abbia deciso di sabotare realmente la relazione tra Vincenzo e Eva, mostrando alla modella le cose belle di una vita cambiata grazie alla carriera, tanto che nell'arco dell'ultimo episodio il rapper afferma: "Non capisco che ci faccia qui una ragazza con un grande talento come te". Un passo dal cielo 4 Fedez e Eva: la scena di nudo per il nuovo film Dopo la collaborazione per il videoclip Fedez e Eva sono pronti per una nuova avventura cinematografica, la quale però potrebbe inclinare il rapporto con il questore per via di un retroscena piccante... Secondo quanto si evince dal trailer Eva ha trascurato un dettaglio particolare quando ha firmato il contratto con la produzione di Fedez, ossia che i due dovranno posare nudi durante una scena del nuovo film. In un primo momento Eva preferirà tenere la cosa nascosta al fidanzato, ma cosa succederà quando Vincenzo scoprirà il segreto?

