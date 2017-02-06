Isola dei Famosi 2017 news: televoto annullato? Un concorrente rischia l’eliminazione

La seconda puntata dell’Isola dei Famosi 2017 ci riserverà parecchi colpi di scena. Come riportano le ultime news la diretta live potrebbe saltare a causa del maltempo, i rumors non sono ancora stati confermati e c’è chi parla addirittura di una bufala che circola in rete. Sulla dodicesima edizione del reality però sta per abbattersi una nuova bufera che non ha nulla a che vedere con le condizioni meteo.

Il primo televoto dell’Isola dei Famosi 2017 riguarda lo scontro tra Dayane Mello e Samantha De Grenet, ma Alessia Marcuzzi alla fine della scorsa puntata ha lasciato intendere che uno dei concorrenti è a rischio eliminazione. Il televoto sarà annullato? In settimana sono circolate molte news sulla denuncia per stalking, percosse e sequestro di persona, sporta dell’ex fidanzata del modello Andrea Maraccini. La conduttrice e la produzione sono stati impegnati per verificare la veridicità di tali accuse.

Andrea Maraccini prima di partecipare all’Isola dei Famosi 2017 aveva dichiarato che non era coinvolto in atti penali mentendo. Le pesanti accuse dell’ex fidanzata hanno lasciato senza parole il pubblico e intanto il web si divide tra cui schernisce Maraccini e chi fa notare che la donna ha ricordato solo a trasmissione in corso che è stata “vittima” del naufrago. Casualità? I siti di gossip intanto si scatenato e hanno già trovato il sostituto di Andrea Maraccini in caso di eliminazione, ovvero Lucas Peracchi, l’ex tronista di UeD fresco di nozze. Vi aspettiamo molto presto per le nuove news sull’Isola dei Famosi 2017 e per scoprire se il televoto della seconda puntata sarà annullato.