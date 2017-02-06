Home Attualità Concerti Elisa Arena di Verona 2017, scaletta e prezzi biglietti TicketOne

Concerti Elisa Arena di Verona 2017, scaletta e prezzi biglietti TicketOne

di Redazione 06/02/2017

Da quando è trapelato l’annuncio che Elisa Toffoli terrà tre concerti all’Arena di Verona nel 2017 per celebrare i 20 anni di carriera, i suoi fan sono a caccia di tutte le date, della scaletta e soprattutto dei biglietti. Questi ultimi sono in vendita su TicketOne, scopriamo insieme i prezzi per questi concerti evento della cantante di Monfalcone nel capoluogo veronese e come comprarli. Sono state già fissate le date dei tre concerti di Elisa all’Arena di Verona nel 2017: la cantautrice di Monfalcone si esibirà dal vivo il 12, il 13 e il 15 settembre 2017: l’artista vuole celebrare un importante traguardo per la sua carriera, ovvero i 20 anni, con delle esibizioni live in una splendida e suggestiva cornice: anche il cantante Nek ha in programma un concerto evento proprio in questo magico anfiteatro. Per quanto riguarda Elisa Toffoli, le tre serate evento avranno tre titoli diversi: la prima sarà Pop-rock, la seconda Acustica e la terza Orchestra. Si sentiranno successi come Labirinth, Together e Ivy le cover id Halleluja e A Prayer, nonché le versioni acustiche di Luce (tramonti a nord est) e Sleeping in your Hand. L’ultimo live sarà epico: sarà presente una orchestra internazionale formata da 40 elementi e l’artista friulana canterà dal vivo anche dei classici della musica italiana: previsti in scaletta Caruso e Amor Mio, ma anche Eppure Sentire. La scaletta è stata in parte rivelata, ma i prezzi dei biglietti in vendita su TicketOne? I fan stanno già scalpitando per questi tre concerti evento di Elisa all’Arena di Verona, tanto che dopo aver conosciuto le date e la scaletta, sono alla ricerca dei prezzi dei biglietti in vendita su TicketOne. I tagliandi per assistere alle date del 12, 13 e 15 settembre 2017 sono già in vendita sul celebre circuito e gli spettatori potranno comprare un singolo biglietto, oppure la possibilità di abbonamento per la gradinata non numerata. I prezzi variano da un minimo di 35 Euro per la gradinata non numerata, a un massimo di 80 Euro per la Poltronissima. L’abbonamento ai tre show costa 80 Euro per la gradinata, mentre il Gold Package di 199 Euro offre vantaggi notevoli: in occasione di questo evento, ci saranno delle convenzioni per gli hotel di Verona dal 20 febbraio 2017 sul sito VeronaBooking.it e per le Frecce Trenitalia: sconto del 30% sul prezzo di base del ticket ferroviario per i viaggi di andata e ritorno per e da Verona su Frecciarossa, Frecciargento e Frecciabianca.

