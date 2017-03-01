Home Attualità Isola dei Famosi 2017 ultime news diretta live: Raz Degan senza mutande? Il video

Isola dei Famosi 2017 ultime news diretta live: Raz Degan senza mutande? Il video

di Redazione 01/03/2017

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Al centro della scena della diretta live nella puntata serale del 28 febbraio 2017 dell’Isola dei Famosi 2017 c’è Raz Degan, il naufrago che contro il branco diventa una belva, ma appena vede la “sua” Paola Barale si scioglie come neve al sole. L’ex coppia non ha nascosto gli sguardi complici e questa visita, anche se non in Honduras, ha permesso al modello israeliano di ritrovare la carica giusta per prendersi una bella rivincita: pubblico da stadio che fa il tifo per lui, la conquista del posto di Leader, l’essere immune dalla nomination e l’aver mandato in ballottaggio i suoi più acerrimi nemici in Honduras, ovvero Giulia Calcaterra e Moreno Donadoni, insieme al nominato del gruppo Simone Susinna, il quale non l’ha presa molto bene. Raz è il re, ma, comesi dice, il re è nudo: le ultime news dall’Honduras rivelano che sul sito ufficiale dell’Isola dei Famosi 12 sia presente un video con miliardi di visualizzazioni in cui il modello è senza mutande e mostra le sue grazie. Che cosa è successo? Perché Degan era senza intimo? E’ forse impazzito e si è messo a girare nudo per l’Isola delle Terre? Dopo le ultime news sulle polemiche tra Raz Degan e Moreno Donadoni all’Isola dei Famosi 2017, l’attore e modello fa salire la temperatura in Honduras grazie a un video in cui è senza mutande. Il fatto non è successo durante la diretta live della puntata del 28 febbraio 2017 dell’Isola dei Famosi 12, bensì durante il day time: Raz stava semplicemente controllando il fuoco e, al momento di abbassarsi, la telecamera malandrina ha colto le parti basse del concorrente naufrago, mostrandolo all’Italia intera senza intimo. Il video di Raz Degan senza mutande, inutile dirlo, sta impazzando sul web: grazie all’attore israeliano e alla presunta sua ex compagna Paola Barale, l’Isola dei Famosi 2017 sembra aver riacquistato spessore. La “cupola” di bugie e complotti, composta da Simone Susinna, Giulia Calcaterra e Moreno Donadoni si romperà definitivamente, in quanto uno di loro lascerà l’Honduras, mentre il leader della settimana dovrà curarsi di un ospite di riguardo, ovvero Imma Battaglia. Gioielli al vento a parte, per Degan si prospetta una settimana tranquilla. Il video in cui l’attore è nudo si trova sul sito ufficiale dell’Isola dei Famosi 12.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp