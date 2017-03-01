Caricamento...

Lettera35 Logo Lettera35

Amici 16 Bufera Vittoria, la ballerina in sovrappeso? M5S contro la Celentano

Redazione Avatar

di Redazione

01/03/2017

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
In tutti questi anni Alessandra Celentano con i suoi giudizi e le critiche molto pesanti nei confronti di alcuni aspiranti ballerini ha spesso creato polemica e diviso il pubblico, ma questa volta le ultime news di Amici annunciano qualcosa di clamoroso. Negli ultimi giorni infatti la storica insegnante del talent di Maria De Filippi ha bocciato la ballerina Vittoria per la sua taglia dicendole chiaramente che è grassa e scatenando la reazione della ragazza ma anche della politica. Infatti le ultime anticipazioni di Amici confermano che Silvia Chimienti, deputato del Movimento 5 Stelle, dopo quelle frasi ha scritto direttamente a Maria De Filippi chiedendosi quale messaggio possa dar passare una frase del genere all’interno di una trasmissione vista da milioni di persone, soprattutto giovanissime, e chiedendole di allontanare per sempre la Celentano dal talent show di Canale 5. Secondo la deputata quelle parole sono inaccettabili e vergognose, così come il fatto che la conduttrice non abbia pensato a difendere la ragazza. E quindi l’invito: “Torna sui tuoi passi e allontana dalla televisione Alessandra Celentano, prendendo le distanze in maniera inequivocabile dalle parole discriminatorie e offensive che una donna di 50 anni si è permessa di rivolgere a una sedicenne, davanti a milioni di altri ragazzi”. Una richiesta che difficilmente comunque la De Filippi e la produzione di Amici 16 accetteranno, visto che non l’ha mai fatto anche con Tina Cipollari a Uomini e Donne quando la storica opinionista è finita più volte nel mirino per i suoi attacchi. La Celentano si scuserà per le frasi pesanti oppure tirerà dritto come al solito?
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Giulia De Lellis Instagram: lei e Andrea Damante si separano? Il gossip

Articolo Successivo

Isola dei Famosi 2017 ultime news diretta live: Raz Degan senza mutande? Il video

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Come raggiungere l’aeroporto di Malpensa

Come raggiungere l’aeroporto di Malpensa

22/11/2025

PNRR: quali sono i principali progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza?

PNRR: quali sono i principali progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza?

22/11/2025

Designer italiani: l’importanza di scegliere elementi di qualità e Made in Italy

Designer italiani: l’importanza di scegliere elementi di qualità e Made in Italy

18/11/2025