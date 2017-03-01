Home Attualità Amici 16 Bufera Vittoria, la ballerina in sovrappeso? M5S contro la Celentano

di Redazione 01/03/2017

In tutti questi anni Alessandra Celentano con i suoi giudizi e le critiche molto pesanti nei confronti di alcuni aspiranti ballerini ha spesso creato polemica e diviso il pubblico, ma questa volta le ultime news di Amici annunciano qualcosa di clamoroso. Negli ultimi giorni infatti la storica insegnante del talent di Maria De Filippi ha bocciato la ballerina Vittoria per la sua taglia dicendole chiaramente che è grassa e scatenando la reazione della ragazza ma anche della politica. Infatti le ultime anticipazioni di Amici confermano che Silvia Chimienti, deputato del Movimento 5 Stelle, dopo quelle frasi ha scritto direttamente a Maria De Filippi chiedendosi quale messaggio possa dar passare una frase del genere all’interno di una trasmissione vista da milioni di persone, soprattutto giovanissime, e chiedendole di allontanare per sempre la Celentano dal talent show di Canale 5. Secondo la deputata quelle parole sono inaccettabili e vergognose, così come il fatto che la conduttrice non abbia pensato a difendere la ragazza. E quindi l’invito: “Torna sui tuoi passi e allontana dalla televisione Alessandra Celentano, prendendo le distanze in maniera inequivocabile dalle parole discriminatorie e offensive che una donna di 50 anni si è permessa di rivolgere a una sedicenne, davanti a milioni di altri ragazzi”. Una richiesta che difficilmente comunque la De Filippi e la produzione di Amici 16 accetteranno, visto che non l’ha mai fatto anche con Tina Cipollari a Uomini e Donne quando la storica opinionista è finita più volte nel mirino per i suoi attacchi. La Celentano si scuserà per le frasi pesanti oppure tirerà dritto come al solito?

