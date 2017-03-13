Isola dei Famosi 2017 ultime news, Raz Degan abbandona per un malore?
di Redazione
13/03/2017
Le ultime news provenienti dall’Honduras non sono molto buone: Raz Degan, il modello israeliano del cast dei concorrenti naufraghi dell’Isola dei Famosi 2017, reality show targato Mediaset e condotto da Alessia Marcuzzi su Canale 5, è stato costretto ad abbandonare il game per colpa di un malore improvviso. E’ comprensibile la preoccupazione dei suoi fan nonché dei suoi amici, visto che la notizia ha fatto rapidamente il giro del web. Ma sarà vero o si tratta di una bufala? Raz Degan vittima di un malore all’Isola dei Famosi 2017 e costretto ad abbandonare il reality game in Honduras? La verità sarebbe un’altra, stando anche alle ultime news provenienti direttamente dalla Produzione e da Mediaset. Si sa che le news viaggiano in ritardo per la distanza tra Italia e Honduras e in un primo momento, si riteneva che il modello israeliano ed ex di Paola Barale si sarebbe sentito male mentre era in acqua, tanto che per il forte dolore sarebbe svenuto rischiando di annegare in mare. Lo staff medico sarebbe intervenuto subito, trascinandolo a riva per rianimarlo e portarlo in ospedale in elicottero, per questo ha dovuto abbandonare il reality. Ma tutto questo è vero? Le ultime news di gossip riguardanti Raz Degan e il suo malore all’Isola dei Famosi 2017 sono totalmente false. Il modello israeliano non ha nessuna intenzione di abbandonare il reality e la sua salute è ottima. Impossibile risalire all’origine della bufala, forse perché qualche buontempone del web ha diffuso una foto che ha dato il via a questo rumors totalmente infondato. Raz sta benissimo e l’arrivo di Rocco Siffredi lo ha anche rallegrato, visto che tra loro sta nascendo una bella amicizia, e starà ancora meglio perché manca pochissimo all’arrivo di Paola Barale sull’Isola durante la prossima puntata in diretta live su Canale 5. Si parlerà anche di questa bufala durante la puntata?
Articolo Precedente
Biotestamento in Italia, cosa prevede la legge in discussione alla Camera
Redazione