Isola dei Famosi 2017 ultime news, Raz Degan abbandona per un malore?

Leprovenienti dall’Honduras non sono molto buone:, il modello israeliano del cast dei concorrenti naufraghi dell’, reality show targato Mediaset e condotto da Alessia Marcuzzi su Canale 5, è statoil game per colpa di unimprovviso. E’ comprensibile la preoccupazione dei suoi fan nonché dei suoi amici, visto che la notizia ha fatto rapidamente il giro del web. Ma sarà vero o si tratta di una bufala?vittima di un malore all’e costretto ad abbandonare il reality game in Honduras? La verità sarebbe un’altra, stando anche alleprovenienti direttamente dalla Produzione e daSi sa che le news viaggiano in ritardo per la distanza tra Italia e Honduras e in un primo momento, si riteneva che il modello israeliano ed ex di Paola Barale si sarebbe sentito male mentre era in acqua, tanto che per il forte dolore sarebbe svenuto rischiando di annegare in mare. Lo staff medico sarebbe intervenuto subito, trascinandolo a riva per rianimarlo e portarlo in ospedale in elicottero, per questo ha dovutoil reality. Ma tutto questo è vero? Ledi gossip riguardantie il suo malore all’sono totalmente false. Il modello israeliano non ha nessuna intenzione die la sua salute è ottima. Impossibile risalire all’origine della bufala, forse perché qualche buontempone del web ha diffuso una foto che ha dato il via a questo rumors totalmente infondato. Raz sta benissimo e l’arrivo di Rocco Siffredi lo ha anche rallegrato, visto che tra loro sta nascendo una bella amicizia, e starà ancora meglio perché manca pochissimo all’arrivo di Paola Barale sull’Isola durante la prossima puntata in diretta live su. Si parlerà anche di questa bufala durante la puntata?