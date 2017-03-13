Home Scienza e Tecnologia Buon Compleanno WhatsApp, Snapchat e Instagram: frasi, immagini e messaggi originali per dire Tanti Auguri

Quando ricorre un compleanno, ormai è consuetudine fare gli auguri con WhatsApp, SnapChat e Instagram, ma spesso si è a corto di idee riguardo frasi, messaggi e immagini originali da inviare per dire Tanti Auguri ai propri amici e parenti in questo lieto giorno. Il motivo principale è che questi servizi sono gratis: tutti ormai abbiamo una tariffa mobile Internet incluso e usare queste comuni app è la maniera più semplice ed economica di fare una sorpresa a chi si ama e dire Buon Compleanno! Il mondo sta diventando sempre più social e ormai si comunica sempre più attraverso gli smartphone, soprattutto i giovani che conoscono sempre più i prodigi di WhatApp, Snapchat e Instagram che permettono di rimanere in contatto con persone lontane. Non importa se le persone sono distanti tre chilometri o tre continenti, l’importante è ricordarsi delle ricorrenze. Per questo è importante fare gli auguri di Buon Compleanno con frasi, immagini e messaggi originali invece che scrivere semplicemente Tanti Auguri. Le frasi originali da inviare via WhatsApp devono essere spiritose, ma non offensive: a nessuno piace sentirsi dare del vecchio, ma se si scrive “sei come il vino, più invecchia e più è buono”, si riuscirà a strappare un sorriso al festeggiato. Chi invece non ha molta dimestichezza con le parole, può ricorrere nell’aiuto di SnapChat e Instagram per inviare messaggi già impostati e dire tanti auguri di Buon Compleanno in maniera originale e sbarazzina. Con queste app è possibile infatti allegare una figura simpatica che faccia sorridere il festeggiato e far apprezzare il pensiero per questa sua importante ricorrenza: in fondo, una foto o un disegno è utile per esprimere meglio delle parole i propri stati d’animo e ed emozioni, soprattutto se hanno a che fare con le passioni della persona amata o con il suo carattere.

