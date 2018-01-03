Home Intrattenimento Isola dei Famosi 2018 Daniele Bossari ci sarà? Ecco la novità

di Redazione 03/01/2018

Daniele Bossari è pronto a cominciare la sua nuova vita lavorativa! Dopo un periodo burrascoso seguito dalla Rinascita Grande Fratello Vip... Il vincitore del reality è pronto per un salto di qualità. A quanto pare Daniele Bossari sarà all'Isola dei famosi 2018, scopriamo insieme in che veste. Isola dei Famosi 2018 anticipazioni e cast Nell'arco di queste settimane abbiamo avuto modo di scoprire quelli che sono i probabili naufraghi della nuova edizione dell'Isola dei Famosi 2018. Dopo la conferma di Francesco Monte, il quale Però potrebbe essere costretta a rinunciare all'isola per una forte perdita di peso, secondo alcune anticipazioni sembra che nel cast di sì anche Elettra Lamborghini. La nota ereditiera al momento non ha confermato ne smentito la sua partecipazione, anche se secondo alcune testate italiane sembrerebbe che Elettra Lamborghini abbia imposto alcune condizioni alla redazione dell'Isola dei Famosi 2018. Stefano De Martino vs Daniele Bossari all'Isola dei famosi Durante queste ultime settimane abbiamo avuto modo di vedere anche il testa a testa di Stefano De Martino e Daniele Bossari. Entrambi i ragazzi erano candidati per il ruolo di inviato all'Isola dei Famosi 2018. In un primo momento era stata data per buona la vittoria di Daniele Bossari, il quale avrebbe dovuto sostituire così Stefano Bettarini anche lui diventato opinionista dopo il Grande Fratello Vip. Le voci però sono state subito smentite dalla redazione del reality che ha scelto come nuovo inviato proprio il pupillo di Maria De Filippi, ovvero il ballerino professionista di Amici Stefano De Martino. Daniele Bossari sarà all'Isola dei Famosi 2018? Nelle ultime ore alcune anticipazioni riguardanti l'Isola dei Famosi 2018 vedono come protagonista Daniele Bossari. Come ben ricordate lo scorso anno abbiamo visto Vladimir Luxuria nel ruolo di opinionista, mentre gli anni precedenti questo ruolo era stato affidato a Mara Venier e Alfonso Signorini. In occasione della nuova edizione a quanto pare la redazione dell'Isola dei Famosi 2018 potrebbe puntare tutto su Daniele Bossari, affidando così a lui il delicatissimo ruolo di opinionista del reality... Per saperne di più però non ci resta che aspettare qualche settimana quando verrà annunciato il cast ufficiale dell'Isola dei Famosi 2018.

