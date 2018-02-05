Home Intrattenimento Isola dei Famosi 2018 diretta Tv: la decisione su Francesco Monte

Isola dei Famosi 2018 diretta Tv: la decisione su Francesco Monte

di Redazione 05/02/2018

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Stasera andrà in onda l'Isola dei Famosi 2018 diretta Tv e finalmente avremo modo di vedere Eva Henger faccia a faccia con il pubblico dopo l'accusa riguardante la marijuana. Nel corso di queste ore però i fan del reality show si chiedono: qual è la decisione su Francesco Monte? L'ex tronista potrà continuare la sua avventura all'Honduras o dovrà tornare in Italia? Francesco Monte fuma marijuna, le affermazioni dei Rodriguez Durante questa settimana sono state diverse le notizie riguardanti Francesco Monte e la maggior parte di loro vedono come protagonista proprio Cecilia Rodriguez. L'ex tronista più volte si è lasciato andare a momenti di sconforto pensando all'ex fidanzata, ormai felice tra le braccia di Ignazio Moser... Ma a rendere il tutto ancora più "antipatico" c'è l'accusa diretta al ragazzo da Eva Henger: Francesco Monte fuma marijuana. La cosa come potete bene immaginare ha lasciato tutti perplessi, persino i Rodriguez tanto che Jeremias ha lanciato subito delle affermazioni per difendere l'ex cognato durante un'intervista rilasciata a Mattino 5. Queste saranno sufficienti a salvare il naufrago dall'espulsione? Paola Di Benedetto e Francesco Monte, un amore calcolato? Fortunatamente per Francesco Monte sull'Isola dei Famosi 2018 c'è anche Paola Di Benedetto... Che il flirt fra i due possa essere considerato un semplice "chiodo schiaccia chiodo"? I fan dell'ex tronista, subito dopo la separazione da Cecilia Rodriguez, hanno sperato che il ragazzo potesse trovare un'amore travolgente e capace di sanare ogni sua ferita... Ma questa nuova coppia Paola Di Benedetto e Francesco Monte per tutti sembra essere un amore calcolato. La conferma di questa idea sembra essere arrivata proprio in occasione del primo bacio della coppia, quando lei si è mostrata decisamente più interessata alla telecamera che al momento di tenerezza con il compagno di reality. Eva Henger e Chiara Nasti tornano in Italia La diretta Tv dell'Isola dei Famosi 2018 però non vedrà come protagonista solo Francesco Monte, ma bensì anche Eva Henger e Chiara Nasti. Le due naufraghe tornano ufficialmente in Italia e, secondo alcuni rumors, piene di scoop. Eva Henger ancora una volta sarà al centro dell'accusa da lei stessa mossa settimana scorsa, ovvero quella riguardante Francesco Monte e la marijuana; mentre Chiara Nasti in un certo qual modo rappresenterà il perno della bilancia. La fashion blogger infatti ha voluto lasciare l'Isola dei Famosi 2018 in quanto non riuscisse più a sopportare la vita lontano dai suoi affetti, ma stasera riuscirà a far luce sulle accusi di "droga" fatte a Francesco Monte?

Condividi Facebook Twitter Whatsapp