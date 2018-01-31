Home Intrattenimento Isola dei Famosi 2018 Francesco Monte espulso per droga?

Isola dei Famosi 2018 Francesco Monte espulso per droga?

di Redazione 31/01/2018

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

L'Isola dei Famosi 2018 da qualche giorno si trova al centro di uno scandalo lanciato da Eva Henger, che accusato Francesco Monte di aver fatto uso di marijuana nei giorni precedenti l'inizio del reality. Secondo quanto reso noto nelle ultime ore sembrerebbe che la redazione del Isola dei Famosi abbia già preso una: Francesco Monte espulso per droga? Francesco Monte sotto accusa, cosa è successo prima del reality? Il 2018 per Francesco Monte non inizia nel migliore dei modi. L'ex tronista di Uomini e Donne ha già dovuto affrontare la separazione da Cecilia Rodriguez, tornata alla ribalta per via di alcuni messaggi che i due ex fidanzati si sarebbero inviati poco prima dell'inizio dell'Isola dei famosi 2018. Ma le rogne non finiscono qui dato che Francesco Monte e sotto accusa mediatica per delle faccende di droga/marijuana. Nel corso di queste ultime ore il percorso all'interno del reality show per Monte sembra essere davvero in bilico, il tutto dovuto alle accuse che Eva Henger ha fatto nei suoi confronti. Alfonso Signorini contro L'Isola dei Famosi ed Eva Henger Durante la diretta di lunedì dell'Isola dei Famosi 2018 avremmo avuto modo di di conoscere le accuse che è Eva Henger ha mosso contro Francesco Monte. A quanto pare secondo la naufraga l'ex tronista avrebbe fatto uso di marijuana nei giorni precedenti al reality, dentro appunto la camera d'albergo. La cosa nell'immediato allarmato la redazione dell'Isola dei Famosi 2018 che sta già controllando i filmati delle telecamere. Ad intervenire su questa delicata questione è stata Alfonso Signorini che ha dichiarato: "Ho trovato le accuse di Eva molto pesanti e soprattutto non giustificate, sia per la battuta infelice sulle corna e poi la cosa gravissima di marijuana. La Henger ha avuto un figlio arrestato proprio per stupefacenti..." Francesco Monte fratello: un video su Instagram diventa virale Dopo le accuse scagliate da Eva Henger ovviamente il fratello di Francesco Monte, Stefano, insieme a Alex Adinolfi, ovvero ex corteggiatore di Rosa Perrotta, hanno realizzato una diretta Instagram che li mette in mostra con una canna o simile mentre fanno finta di fumarla e mostrarla ai follower. Il video, secondo quanto raccontato dal Vicolo delle News, nell'immediato è diventato virale tanto da far indignare da una parte il web e ridere dall'altra. Nel frattempo la redazione di Mattino Cinque un giornalista annuncia che probabilmente non verranno presi dei provvedimenti contro Francesco Monte perché se realmente ci fossero stati dei video che lo mostravano intanto fumare della marijuana, questa sarebbe intervenuta ancor prima dell'inizio dell'Isola dei Famosi 2018.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp