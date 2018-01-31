Home Scienza e Tecnologia SkyGoFree virus che spia le conversazioni su WhatsApp, ecco come difendersi

SkyGoFree virus che spia le conversazioni su WhatsApp, ecco come difendersi

di Redazione 31/01/2018

Gli utenti dei social sotto attacco? Oggi è stata ufficializzata la notizia riguardante SkyGoFree virus che spia le conversazioni WhatsApp ma non solo... Ecco per voi alcuni consigli su come difendersi dall'attacco di questo malware Un virus attacca sistema Android, cosa sta cosa sta succedendo? Oggi è stata pubblicata la notizia che ha messo in allarme tutti gli utenti che utilizzano uno smartphone Android. Da un po' di tempo a questa parte il virus SkyGoFree ha preso di mira tutti i social network come Facebook, WhatsApp, Sky e Viber. Secondo quanto reso noto dalla stampa internazionale sembrerebbe che SkyGoFree riesco a invadere gli smartphone in modo totalmente invasivo, registrando addirittura delle note audio... Il tutto in perfetto stile film americano poliziesco. La cosa immediatamente allarmato tutti coloro appunto che si trovano in possesso di un cellulare con sistema operativo Android, i quali vedono minata la loro privacy e oltre che la loro vita quotidiana. SkyGoFree, come difendersi? SkyGoFree è stato scoperto dai ricercatori facenti parte del Kaspersky Lab, la nota azienda russa che ha sede a Mosca è che si occupa appunto della produzione di software e malware necessarie determinanti per la sicurezza informatica. La domanda che in molti si pongo è: come difendersi? I ricercatori hanno reso noto che il virus si presenta sotto forma di banner pubblicitario che solitamente si trovano appunto nelle frasi delle compagnie telefoniche, questo propone di avviare un aggiornamento che possa rendere lo smartphone molto più veloce e fruibile su internet. Il consiglio è quella appunto di evitare assolutamente qualsiasi tipo di download che permettono l'accesso di SkyGoFree al telefono virgola perché una volta installato questo entrerà in possesso di tutti i vostri dati personali ma non solo... Nel momento in cui questo viene installato nel vostro smartphone potrà entrare in possesso di tutte le note audio e conversazioni che l'utente intrattiene sui social network come WhatsApp, Facebook, Skype e Viber.

