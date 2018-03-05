Home Intrattenimento Isola dei Famosi 2018 oggi, concorrente squalificato per omofobia?

Isola dei Famosi 2018 oggi, concorrente squalificato per omofobia?

di Redazione 05/03/2018

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

L'Isola dei Famosi 2018 anticipazioni settima puntata, la Produzione decide la squalifica in diretta di Franco Terlizzi causa frasi omofobe contro Craig Warwick in Honduras? Anticipazioni prime time Isola dei Famosi 2018, squalifica in arrivo? Da lunedì sera su Canale5 torna il reality show in diretta dall’Honduras. Le anticipazioni ufficiali hanno rivelato che la settima puntata della tredicesima edizione andrà in onda oggi, lunedì 5 marzo 2018 in prime time, non più di martedì come era accaduto nelle scorse settimane. Al timone sempre Alessia Marcuzzi, la quale, dopo l’ormai tristemente famoso canna-gate lanciato da Eva Henger e che ha portato il ritiro di Francesco Monte e la denuncia di Chiara Nasti contro Striscia la Notizia, dovrà probabilmente affrontare lo scandalo omofobia e probabilmente applicare le severe norme del regolamento, ovvero la squalifica di Franco Terlizzi. Spoiler L'Isola dei famosi 2018 settima puntata La settima puntata in prime time dell'Isola dei Famosi 2018 di stasera andrà in onda alle 21.30 circa su Canale5. Le anticipazioni sono veramente varie: in primis, si scoprirà quale dei concorrenti eliminati dall’Honduras potrà tornare in gara tra Paola Di Benedetto, Filippo Nardi, Nadia Rinaldi e Cecilia Capriotti, queste ultime volate apposta in Honduras per ritrovare i compagni. I quattro concorrenti si stanno sfidando al televoto, perché sarà il pubblico a decretare il ripescato. Probabilmente, si tornerà a parlare dello scandalo droga che ormai tiene banco da diverse settimane, con nuove rivelazioni dell’ultimo concorrente ritiratosi dal reality per motivi di salute, ovvero Giucas Casella. Cosa racconterà in diretta il famoso mentalista sul canna-gate? Squalifica dall’Isola dei Famosi 2018 per Franco Terlizzi? Ma le indiscrezioni sulla puntata di stasera del reality show in diretta dall’Honduras e condotto da Alessia Marcuzzi con la partecipazione di Mara Venier e Daniele Bossari come opinionisti e Stefano De Martino come inviato non sono finite.Prima di cpire chi sarà eliminata tra Bianca Atzei, Alessia Mancini ed Elena Morali, ci sarà molto probabilmente il confronto in diretta tra Craig Warwick e Franco Terlizzi. Il sensitivo, ospite da Barbara D’Urso prima e Silvia Toffanin poi, ha raccontato che il pugliese lo discriminava per la sua omosessualità, al punto di dirgli delle frasi oscene come “mi fai schifo”, nel momento stesso in cui avrebbe scoperto che Craig ha una relazione con un uomo da 20 anni. La Produzione squalificherà Franco o prenderà altri provvedimenti in merito?

Condividi Facebook Twitter Whatsapp