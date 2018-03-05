Home Intrattenimento Amici 17, Serale a rischio e pubblico furioso sui social

Amici 17, Serale a rischio e pubblico furioso sui social

di Redazione 05/03/2018

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Ancora nessun allievo è riuscito a superare le selezioni per il Serale e il pubblico su Twitter, Facebook e Instagram dà tutta la colpa ai Professori scelti da Maria De Filippi: salta il prime time della Scuola di Amici 17? Quando inizia il serale di Amici 17 Dovrebbe iniziare il 7 aprile 2018 il Serale di Amici 17, ma nessun allievo della classe ha superato le prove per ottenere l’ambita maglia. A un mese dall’inizio della fase finale del famoso talent show condotto da Maria De Filippi, si rischia di non avere i protagonisti che si giocheranno la vittoria. Durante l’ultima puntata, i Professori di Ballo e Canto hanno bocciato senza pietà i diversi allievi che si sono sottoposti al giudizio della Commissione. Sabato scorso è toccato a Lauren, Irama, Biondo, Emma e Daniele, ma non sono riusciti a strappare un sì unanime a nessun professore. Oltre all’accesso al Serale negato, Irama è finito ancora in sfida. Il comportamento dei Professori che ha veramente fatto infuriare il pubblico, il quale spera di conoscere i nomi di coloro che si giocheranno la vittoria finale nella trasmissione creata da Queen Mary. Amici 17, frase Professori fa infuriare il pubblico I numerosissimi telespettatori di Amici 17 sono sempre attentissimi a tutti i particolari, e in particolare non hanno apprezzato che nelle ultime settimane tutti i Professori di Ballo e di Canto dicessero ai rispettivi allievi esaminati di non essere il loro primo nome per il Serale. Un atteggiamento che ha fatto veramente andare su tutte le furie i fan del programma di Canale5 e che si sta riversando a mezzo social, specialmente su Twitter e Instagram. Infatti, gli utenti temono che ogni professore abbia un nome diverso e che non raggiungeranno mai l’unanimità in questo modo. Il regolamento infatti prevede che tutti i prof della categoria siano d’accordo, ma viste le premesse, il Serale di Amici 2017-2018 rischia veramente di non vedere mai la luce. Amici 17, Twitter invoca intervento coach e Maria De Filippi Ci si auspica che i coach, come sempre, mettano a posto le cose, decidendo direttamente chi far passare e chi no alla fase serale. Non manca l’ironia: un utente ha previsto che al Serale di Amici 17 ci arriveranno Luca Tommasini, i professionisti con i professori e i giudici chiamati a valutare non la bravura, bensì la qualità di trash che ci sarà in un programma organizzato in questa maniera. Tutti, però, sono concordi su una cosa, ovvero bisognerebbe premiare il talento oggettivo e non la propria preferenza. Queen Mary interverrà in merito o lascerà correre ancora per il bene degli ascolti?

Condividi Facebook Twitter Whatsapp