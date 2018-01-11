Isola dei Famosi 2018 rumors concorrenti: Filippo Nardi in Honduras?

Anticipazioni e rumors sono sempre più insistenti tanto che la presenza di Filippo Nardi nel cast di Isola dei Famosi 2018 è data per scontata. Come farà senza le sue sigarette?

Filippo Nardi e le sigarette

Sono passati ben 17 anni da quando il nobile toscano ha varcato la porta rossa della casa del Grande Fratello. Il reality di Canale 5 dopo il grande successo della prima edizione era stato rinnovato per la seconda stagione e c'era tantissima attesa per conoscere gli eredi di Cristina Plevani e del mai dimenticato Pietro Taricone. Filippo Nardi nella casa del Grande Fratello ci è rimasto solo per 13 giorni ma la sua permanenza ha fatto storia e tantissimi sono i momenti trash che ha regalato ai telespettatori. Possiamo quasi considerare Filippo Nardi come l'antenato di Pamela Prati, la showgirl ha chiesto disperatamente un taxi, lui invece le sigarette. Uno sfogo ancora oggi oggetto di gif e immagini virali sui social.

Filippo Nardi scomparso dalla tv

Il Dj classe 1969 secondo le indiscrezioni sarebbe pronto a sbarcare in Honduras. Il cast del reality non è ancora stato confermato, a giorni si attendono le anticipazioni ufficiali. Dopo il Grande Fratello Filippo Nardi ha continuato a lavorare nel mondo della tv partecipando come opinionista e conduttore a diversi programmi. Lo abbiamo visto a Le Iene, al Festivalbar, alla finale di Miss Muretto, su MTV (a Loveline) e ancora a Mamma mia su La7. Negli ultimi anni sembra quasi scomparso e l'Isola dei Famosi 2018 potrebbe rappresentare anche per lui (come per Daniele Bossari), la possibilità di tornare sul piccolo schermo. Speriamo solo che Filippo Nardi abbia smesso di fumare nel frattempo perché la vita all'Isola dei Famosi non è fatta di comfort come al Grande Fratello.