Home Intrattenimento Isola dei famosi 2018 rumors, la prima puntata ci sarà?

Isola dei famosi 2018 rumors, la prima puntata ci sarà?

di Redazione 22/01/2018

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Finalmente oggi prende il via l'Isola dei Famosi 2018. Secondo alcuni rumors iniziali il reality show sembrava essere destinato a slittare nuovamente la data della prima puntata, la domanda che molti si pongono è: stasera l'isola ci sarà? L'Isola dei Famosi slitta la sua data, perché? Durante queste ultime settimane abbiamo avuto modo di scoprire che nelle spiagge dell'Honduras, anche quest'anno, sono state vittime di forti piogge e raffiche di vento. A rendere nota la cosa è stata la stessa redazione dell'Isola dei Famosi 2018, affermando che a causa della situazione metereologica l'inizio del reality sarebbe potuto slittare di qualche giorno. Al momento sembra che meteo abbia deciso di aiutare la redazione del reality di Mediaset, tanto che la prima puntata sembra destinata a non slittare con le date. Isola dei Famosi 2018 nasce prima coppia tra i naufraghi? Alessia Marcuzzi durante la sua intervista rilasciata a Verissimo, ha spiegato a Silvia Toffanin che gli amori tra i naufraghi dell'isola in realtà non nascono durante il reality, ma bensì prima. Sulla base di queste motivazioni la redazione del reality ha deciso di anticipare il lavoro di Stefano De Martino, rivestendolo del difficile ruolo di investigatore al fine di capire che effettivamente abbia intrapreso o no una frequentazione. Secondo alcuni rumors sarebbe nata già la prima coppia, scopriamo insieme di chi si tratta. Francesco Monte e il flirt con Bianca Atzei? Secondo i primi rumors che se girano attorno all'isola dei famosi, sembra che sia nata già la prima coppia di naufraghi. Nel mirino del gossip sono finiti proprio Francesco Monte e Bianca Atzei, i due single più ambiti dell'edizione 2018 del reality. Se compro una fuga di notizie sembrerebbe che l'ex tronista, ed ex fidanzato di Cecilia Rodriguez, sia stato abbagliato dalla bellezza della cantante Bianca Atzei, a sua volta anche lei Single da qualche mese dopo la fine della sua relazione con Max Biaggi. Al momento Però nulla è stato confermato, chissà se Alessia Marcuzzi ha riservato qualcosa di interessante per loro proprio in occasione della prima puntata dell'Isola dei Famosi 2018....

Condividi Facebook Twitter Whatsapp