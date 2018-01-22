Caricamento...

WhatsApp: truffa abbonamento che scade e biglietti Ryanair gratis

Redazione Avatar

di Redazione

22/01/2018

L'abbonamento Whatsapp prossimo alla scadenza è una delle truffe più popolari ai danni degli utenti dell'app. Questi giorni è tornata di moda insieme a quella dei biglietti che Ryanair regala per festeggiare l'anniversario.

Truffa abbonamento Whatsapp

L'app di messaggistica istantanea è una delle più utilizzate al mondo, anche nella versione business Whatsapp domina il mondo della comunicazione. Purtroppo la sua popolarità ha spinto gli hacker a prendere di mira gli utenti che la utilizzando per diffondere virus e truffe. Come sappiamo Whatsapp è gratuita da tempo ma è ritornata la truffa dell'abbonamento che scade. Sono tante le persone che hanno segnalato la ricezione del messaggio che invita a rinnovare l'abbonamento prima che l'account venga disabilitato rendendo impossibile utilizzare l'app. L'avviso arriva dal numero +447937947977 e specifica che il costo dell'abbonamento Whatsapp è di 0,99$, inoltre c'è un link da cliccare che mette a rischio il dispositivo perché installa un virus. La Polizia Postale ha invitato gli utenti a segnalare la ricezione di questi messaggi per mettere in guardia altri malcapitati.

Ryanair estranea all'iniziativa

I più esperti potrebbero riconoscere subito la truffa dell'abbonamento, ma c'è quella Rynair che sembra ben studiata nei minimi dettagli. La compagnia aerea per festeggiare i 33 anni di attività regala biglietti aerei a chi compila un sondaggio. Il messaggio di spam è finalizzato all'acquisizione di dati personali come il numero di telefono che consente agli hacker di iscrivere i malcapitati a servizi di abbonamento molto costosi. L'azienda si è già dissociata dall'iniziativa dichiarandosi estranea e ricordando che le promozioni vengono pubblicizzate solo sul sito e sugli account social verificati.

