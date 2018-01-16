Home Intrattenimento Isola dei Famosi 2018, svelati i finalisti di Saranno Isolani

Isola dei Famosi 2018, svelati i finalisti di Saranno Isolani

di Redazione 16/01/2018

Sono stati svelati i finalisti di Saranno Isolani, il web reality che ha come premio un posto all'Isola dei Famosi con i VIP. Isola dei Famosi 2018, ecco i finalisti di Saranno Isolani Lunedì 15 gennaio 2018, Barbara D'Urso ha rivelato durante la sua trasmissione, Pomeriggio 5, i tre finalisti di Saranno Isolani che gareggeranno per aggiudicarsi il posto da naufrago alla tredicesima edizione dell'Isola dei Famosi, presentata da Alessia Marcuzzi e come inviato Stefano De Martino. La primissima puntata del reality show honduregno sarà trasmessa lunedì 22 gennaio 2018 alle 21:15 sulla rete ammiraglia di Mediaset. Il cast dei concorrenti è già quasi tutto pronto: manca solamente l’ultimo concorrente che sarà il vincitore del web reality. Chi sarà il fortunato a cui verranno spalancate le porte del più famoso reality Mediaset? Per ora nulla è ancora deciso e bisognerà pazientare un pochino per la proclamazione del vincitore e vederlo in azione con i concorrenti VIP. Chi sono i tre finalisti di Saranno Isolani? I tre concorrenti di Saranno Isolani che si giocheranno la finale sono Deianira Marzano, Franco Terlizzi e Valerio Schiavone: solo uno di loro sbarcherà sulle suggestive spiagge dell'Honduras assieme ai concorrenti VIP e saranno sempre i telespettatori a scegliere chi diventerà naufrago tramite una votazione che sarà aperta nella prima puntata della tredicesima edizione de L'Isola dei Famosi. Ma chi sono esattamente i tre finalisti di Saranno Isolani? La verace Deianira Marzano detta "La Terribile" per via delle sue battute pungenti relative ai personaggi famosi. La quarantenne casertana è una comica piuttosto attiva e conosciuta sui social, ma questo non le basta e vorrebbe portare un po' della sua simpatia anche sull'Isola dei Famosi. Su quest'ultima approderà anche Franco Terlizzi, l'ex pugile dall'infanzia difficile che ha lottato sul ring da professionista fino a diventare allenatore sportivo delle celebrità, temendo solo la moglie. Infatti, ha dichiarato con ironia che vorrebbe sbarcare a Cayo Cochinos per prendersi "un periodo di ferie" dalla vita coniugale. L'ultimo finalista di Saranno Isolani, è il bel tarantino Valerio Schiavone che si presenta come regista di teatro, insegnante e monologhista. Inoltre, è stato nominato Mister Universo, possiede due lauree e si cimenta come disk jockey, allenatore sportivo e insegnante di comunicazione. Insomma, un uomo che farà comprendere a tanti che il fascino e la bellezza possono tranquillamente far rima con intelligenza, spirito ed empatia. Barbara D'Urso ospiterà i tre finalisti di Saranno Isolani Oggi, martedì 16 gennaio 2018, i tre finalisti di Saranno Isolani saranno accolti a Pomeriggio5: Barbara D’Urso intervisterà quindi Deianira Marzano, Franco Terlizzi e Valerio Schiavone su come è andato il web reality, ambientato sulla spiaggia della Maremma Toscana. Chi la spunterà?

