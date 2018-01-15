Morta Dolores O'Riordan: addio alla voce del gruppo The Cranberries

Nel giorno più triste dell'anno arriva una di quelle notizie che ti distrugge. Quando muore una star internazionale anche noi siamo in lutto e nel caso di Dolores O'Riordan il dolore è tanto perché la sua voce delicata era capace di toccare le corde più profonde dell'anima.

Dolores O'Riordan morta all'improvviso

La cantante dei Cranberries è morta in hotel, così come ha comunicato il suo agente. Non si conoscono ancora le cause del decesso. L'agente si è limitato a dire che è improvvisa e che la sua famiglia è devastata. Di recente Dolores O'Riordan stava collaborando con la band DARK e stava soggiornando a Londra durante le registrazioni. L'ultimo tweet della cantante risale al 4 gennaio scorso, era appena tornata a casa in Irlanda e aveva in braccio il suo gatto.

bye bye Gio. We're off to Ireland ? pic.twitter.com/d6HKOFJqGB — Dolores O'Riordan (@DolORiordan) 4 gennaio 2018

Problemi di salute e stop al tour europeo

La cantante e chitarrista del gruppo The Cranberries aveva avuto dei problemi salute lo scorso anno. A giugno la band aveva dovuto annullare il tour europeo che prevedeva alcune tappe anche in Italia. I medici avevano imposto lo stop alla cantante per completare il ciclo di terapie necessarie al recupero dopo un problema alla schiena. Oggi la triste notizia. In questi casi si spera sempre che si tratti di una fake news, una di quelle bufale create da qualche burlone annoiato. La conferma però arriva da più fonti e la famiglia ha chiesto di rispettare la privacy. Sulla pagina Facebook ufficiale del gruppo The Cranberries non ci sono ancora post.

Dolores O'Riordan e i The Cranberries

Dolores è nata nel 1971 a Limerick, nel sud ovest dell'Irlanda, si è unita ai Cranberries nel 1990 e insieme hanno pubblicato sette dischi, l'ultimo nel 2017. Il periodo di maggior successo della band risale agli anni novanta per la loro abilità nell'unire il rock alla musica tradizionale irlandese. No need to argue del 1994 (che contiene la hit Zombie) ha venduto 17 milioni di copie in tutto il mondo. Nel 2003 i The Cranberries si sono sciolti perché i membri volevano dedicarsi alla carriera da solita. Dolores O'Riordan ha pubblicato "Are You Listeinng?" nel 2007 e "No Baggage" nel 2009, prima di riunirsi con il gruppo, sempre nel 2009. Dolores lascia tre figli, avuti con il marito Don Burton (si erano separati nel 2004). Tantissime le collaborazioni con le star della musica internazionale come Zucchero nel 2004 insieme per "Puro Amore". Ecco il video. R.I.P. Dolores O'Riordan.

[embed]https://youtu.be/6_BGYppc4NE[/embed]