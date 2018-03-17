Home Intrattenimento Isola dei Famosi, Francesca Cipriani visitata, va tutto bene?

di Redazione 17/03/2018

Isola dei Famosi 2018 nella preoccupazione, Francesca Cipriani ha lasciato momentaneamente l'isola per sottoporsi a visita medica. Gli altri naufraghi intanto fanno di Francesca oggetto di commenti... E nel frattempo in Honduras si scatena il maltempo, mettendo a dura prova i famosi isolani. La pioggia non aiuta a creare un'atmosfera di equilibrio nel gruppo, che anzi risulta giorno dopo giorno sempre più disomogeneo. Le continue piogge inoltre rendono difficile anche il sostentamento alimentare, mettendo nei guai Elena Morali e Rosa Perrotta. Francesca Cipriani a controllo medico, cosa succede? Francesca Cipriani inoltre ha dovuto momentaneamente l'isola per un controllo medico. I concorrenti subito hanno fatto della ragazza oggetto di commenti circa il suo comportamento con Alessia Mancini in primis che si è infastidita della poca disponibilità che l'ex concorrente del Grande Fratello ha nei riguardi degli altri naufraghi. Jonathan Kashanian chiede dunque Alessia e gli altri abitanti dell'isola a dirle le cose in faccia. Isola dei Famosi aria di crisi fuori e dentro le Honduras? E mentre Nino Formicola si sveglia in piena notte per mettere in salvo la legna dalle violenti piogge, la burrasca non si accenna a placare nemmeno negli studi romani. Pare infatti che questa settimana, la conduttrice Alessia Marcuzzi abbia avuto da ridire su Eva Henger a causa delle sue continue lamentele sul fatto di aver trattato nel corso del reality show il caso del Cannagate (Francesco Monte avrebbe fumato una canna all'inizio del gioco e l'attrice lo ha rivelato nella seconda puntata). La presentatrice le ha detto chiaramente quindi di non aver mai trattato il caso nel corso delle puntate, ma che invece lei stessa ha fatto ospitate a destra e a manca... Aria di crisi insomma?

