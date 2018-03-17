Home Intrattenimento Rivelazione shock di Alessandra Cantini "le donne dello spettacolo usano gli uomini poi li rovinano"

Rivelazione shock di Alessandra Cantini "le donne dello spettacolo usano gli uomini poi li rovinano"

di Redazione 17/03/2018

La 26enne, attrice e candidata nel 2015 per Forza Italia in Toscana, Alessandra Cantini si è lasciata andare a delle rivelazioni shock «La donna usa il sesso, non è abusata. Weinstein non è un maiale, solo un uomo con degli istinti» Alessandra Cantini, le donne usano gli uomini L'ex candidata ha detto "Meglio Weinstein di Asia Argento. Le donne prima usano gli uomini poi li rovinano". Durante un’intervista al quotidiano spagnolo «La Razon» e poi a «La Zanzara» su Radio 24, sostiene che Asia Argento è una donna che ha ottenuto un ruolo, qualcosa, e poi ha denunciato vent’anni dopo l’uomo che glielo ha procurato. Prima ha accettato i favori di un uomo e dandogli favori ha goduto una sacco e poi ha deciso di denunciarlo e rovinarlo mandandolo dagli psichiatri e in bancarotta. Lo ha rovinato ottenendo altri privilegi. La giovane ha detto «Le femministe di oggi si prostituiscono due volte, vanno con gli uomini e poi vogliono distruggerli. Lo hanno fatto con Weinstein che è andato prima dagli psichiatri e adesso è in bancarotta. Questo nuovo femminismo sta portando gli uomini a vivere sotto il terrore. Le donne hanno sempre usato l’arma del sesso per ottenere influenza e potenza, da millenni. La donna usa sesso e sensualità, ed è giusto così». Alessandra Cantini, " preferisco Weinstein E ancora, aggiunge Alessandra che tra Asia Argento e Weinstein preferisce Weinstein. Lui non è un maiale, è un uomo con degli istinti che ha davanti delle giovani ragazze, col potere di possederle. E non si possono chiamare gli uomini maiali perché esternano i propri istinti. E’ un uomo di potere e spesso il potere va di pari passo con la sessualità. Se una donna decide di usare il proprio corpo per avere successo e avere carriera è giusto farlo, ma non deve essere ipocrita: la donna gode a farlo. La donna sa cosa vuol dire usare il proprio corpo, non viene violata. E conclude dicendo "Asia Argento ha goduto di ciò che ha ottenuto. Anche le Olgettine con Berlusconi".

