Isola delle Rose, il nuovo singolo di Blanco: inizia una nuova era

Blanco inaugura una nuova era e anticipa il prossimo disco con il singolo “Isola delle Rose”: il giovane artista sperimenta senza tradire la sua arte.

“Isola delle Rose”, il nuovo singolo di Blanco

Quando il giovane e talentoso Blanco ha annunciato due concerti negli stadi, rispettivamente Olimpico e San Siro, molti gli hanno contestato una discografia forse troppo ridotta per intrattenere un pubblico così vasto per più di un’ora. È stato al sorgere delle prime polemiche che il cantante di “Brividi” ha anticipato che prima delle due date sarebbe stato rilasciato un nuovo disco, il secondo firmato Blanchito dopo “Blu Celeste”, che ha ottenuto innumerevoli certificazioni ed è stato un enorme successo.

Non molto dopo la vittoria al Festival di Sanremo, in coppia con Mahmood per la meravigliosa canzone “Brividi”, la più ascoltata e venduta in Italia nel 2022, Blanco aveva già rilasciato un singolo, dal titolo “Nostalgia”.

Adesso, però, Blanco inaugura ufficialmente una nuova era, si lascia alle spalle (metaforicamente) “Blu Celeste”, per andare verso l’“Isola delle Rose”, titolo del nuovo singolo ma anche del prossimo disco, atteso per la prossima primavera.

Il brano è stato annunciato solo qualche giorno fa dal giovane artista su Instagram, ed è stato rilasciato su tutte le principali piattaforme di streaming a mezzanotte in punto di venerdì 27 gennaio.

La canzone non tradisce lo stile unico di Blanco, pur differenziandosi dai pezzi di “Blu Celeste”: Riccardo Fabbriconi sperimenta senza abbandonare il suo originale approccio all’arte.

Di cosa parla “Isola delle Rose”: amore e relazioni finite

“Isola delle Rose” è una canzone d’amore: un tema che Blanco ha trattato in modi differenti e questa volta torna con la storia di una relazione finita.

La storia d’amore raccontata è descritta dall’artista come libera da costrizioni e regole, autentica, rimandando così al titolo della canzone, che si riferisce ad un piccolo Stato in cui le leggi nazionali non avevano alcuna validità.

Un altro tema importante, in linea con la fine di una storia, è il ricordo di ciò che è stato, evidente quando Blanco canta: “Il tuo sapore è l’eco del mio dolore. Ma se mi fai sentire vivo ogni volta che respiro fino a rendermi uno schiavo di un ricordo che è passato”.