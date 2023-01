Taylor Swift rilascia il video musicale di “Lavender Haze”, l’artista è nel pieno della sua Midnights Era: un sogno febbrile appassionato e insonne degli anni ’70.

Taylor Swift nella sua Midnights Era: il video musicale di “Lavender Haze”

Taylor Swift ha rilasciato un nuovo video musicale per il suo disco “Midnights”, il brano è il primo dell’album e si intitola “Lavender Haze”. Gli altri due singoli sono “Anti-Hero”, per 8 settimane primo nella classifica Billboard Hot 100, e “Bejeweled”.

Il video, come anche i due precedenti, è scritto e diretto da Taylor Swift, che vaga per la sua casa come se fosse in un sogno, mentre dal pavimento spuntano fiori e la sua casa fluttua nel cosmo. Nel video anche anche Laith Ashley de la Cruz, attore e attivista transgender, che interpreta l’amante di Taylor Swift.

“Il video di Lavender Haze è ora disponibile. C’è molta lavanda. C’è molta foschia“, ha scritto Swift su Twitter. Ha poi continuato: “C’è la mia incredibile costar [Laith Ashley de la Cruz] con cui ho adorato lavorare. Questo è stato il primo video che ho scritto dei 3 che sono stati rilasciati, e questo mi ha davvero aiutato a concettualizzare il mondo e l’atmosfera di Midnights, come un sogno febbrile appassionato e insonne degli anni ’70. Spero vi piaccia”.

Omaggio alla sua metà e possibili nuovi progetti: gli indizi nel video di “Lavender Haze”

Nella clip di apertura di “Lavender Haze” si intravedono sul pavimento della stanza di Taylor Swift tre dischi in vinile, uno dei quali riporta il titolo di un’altra traccia di “Midnights”, che ad oggi non è un singolo. Si tratta di “Mastermind”, la copertina del vinile raffigura due costellazioni, rispettivamente del segno del sagittario e dei pesci: trattasi del segno zodiacale di Swift (sagittario) e del fidanzato di lunga data Joe Alwyn (pesci).

Gli altri due vinili sono di due precedenti dischi di Swift: “Speak Now” (del 2010) e “1989” (del 2014). Entrambi dovranno essere nuovamente registrati e rilasciati dall’artista, che sta riprendendo possesso del suo catalogo musicale dopo che questo è stato venduto a terzi contro il suo volere.

I fan hanno perciò pensato che potrebbe esserci un prossimo singolo di “Midnights”, ovvero il brano “Mastermind”, e che “Speak Now” e “1989” saranno i prossimi due dischi ad avere la propria “Taylor’s Version”, cioè ad essere di nuovo registrati e rilasciati da Swift, così da riconquistarne i diritti.