Italia, addio all’Euro? Berlusconi propone la nuova Lira e cerca l’alleanza della Lega
di Redazione
13/03/2017
Silvio Berlusconi ha presentato il programma di Forza Italia per le prossime elezioni politiche, chiamato l’Albero delle Libertà. Un punto sicuramente colpirà gli elettori, ovvero la prospettiva per l’Italia di dire addio all’Euro. Pare infatti che il Cavaliere, a Milano, abbia lanciato la proposta di istituire una seconda moneta nazionale, la nuova Lira, per far crescere economicamente il Belpaese e affossare le burocrazie e le politiche economiche europee, rivelatasi del tutto sbagliate. Per questo, però serve un alleato forte, e Berlusconi lo vede nella Lega di Salvini. Gli italiani lasceranno la moneta unica, oppure ci sarà una doppia moneta in circolazione? La bomba della nuova Lira lanciata da Silvio Berlusconi comporterebbe l’addio all’Euro o la circolazione di una doppia moneta, ha fatto subito scalpore in politica, tanto che il ministro dell’Economia Pier Carlo Padoan dal palco del Lingotto a Torino, in occasione della convention di Matteo Renzi per la segreteria del PD, ha subito dimostrato il suo dissenso, trovando l’iniziativa sul filone della Brexit. Un Ital-exit non sarebbe possibile, in quanto le conseguenze e i danni economici, sociali, culturali sarebbero catastrofici per i cittadini, già vessati da povertà e crisi di lavoro. L’ex premier non si dà per vinto e procede a testa bassa con l’idea della nuova Lira per gli italiani, anche se lo scoglio potrebbe essere rappresentato da Salvini e Meloni. Nonostante i due leader politici hanno vedute molto simili in fatto di abolizione dell’Euro e uscita dall’Europa, tuttavia l’addio del Belpaese alla moneta unica non è molto condiviso dallo stesso Berlusconi. Recentemente, infatti, ha dichiarato che uscire completamente dalla moneta unica comporterebbero ripercussioni sul debito pubblico e sui risparmi degli italiani a causa dell’innalzamento dei tassi di interesse e l’inflazione. Matteo Salvini, probabile alleato del Cavaliere, sbotta dicendo che l’ipotesi della doppia moneta non abbiano molto senso economico. Berlusconi, dal canto suo, riferisce che si vuole ispirare all’esperienza delle Am-Lire del Dopoguerra e auspica un incontro con il segretario della Lega: sarà l’inizio dell’alleanza anti PD ed Euro?
