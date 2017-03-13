Caricamento...

Saldi Estivi 2017, quando iniziano? Info date calendario Italia

13/03/2017

L’annuncio che tutti gli appassionati di shopping aspettano con ansia: il prossimo mese di luglio partono i saldi estivi 2017 e si può fare acquisti a prezzi veramente convenienti. Sconti e promozioni a bizzeffe in Italia, ma il calendario non sarà uguale per tutti: di seguito ecco la date di inizio in ogni Regione italiana dei saldi d’estate. Nonostante i saldi invernali siano terminati da ormai un mese o più, una domanda ricorre tra gli appassionati di moda: quando avranno inizio i saldi estivi 2017? In tutta Italia, è previsto che si parta con lo shopping il 1 Luglio 2017: se l’inizio è uguale per ogni Regione italiana, lo stesso no si può dire della durata. Le date di inizio, come avvenuto per i saldi invernali, non saranno uguali per tutti, ma prima di elencare il calendario completo con le date di inizio e fine per Nord, Centro e Sud Italia, è bene ripassare cosa bisogna evitare di fare durante questo periodo caldo per non incorrere nelle tipiche truffe. Purtroppo sono ancora tanti i commercianti che, con la scusa del Saldi Estivi 2017, ingannano i propri clienti facendo credere di pagare un dato capo a un prezzo stracciato, invece lo stesso è a prezzo pieno o maggiorato. La Codacons combatte da anni questo fenomeno e invita i consumatori a segnalare le anomalie per debellare questa cattiva abitudine. Per quanto riguarda il calendario completo e le date dei saldi, ogni Regione d’Italia ha il suo. Nord, Sud e Centro Italia seguono un loro periodo di sconti e promozioni, ma tutti partiranno dal 1 luglio 2017. La maggioranza terminerà il 30 agosto 2017, ma alcuni anno deciso di prorogare fino al 30 settembre 2017. Ecco tutte le date tratte da sottocoperta.net: Abruzzo: dal 2 luglio al 30 agosto Basilicata: dal 2 luglio al 2 settembre Calabria: dal 2 luglio al 1° settembre Campania: dal 2 luglio al 30 agosto Emilia Romagna: dal 2 luglio al 30 agosto Friuli Venezia Giulia: dal 2 luglio al 30 settembre Lazio: dal 2 luglio, per sei settimane Ligura: dal 2 luglio al 15 agosto Lombardia: dal 2 luglio al 30 agosto Marche: dal 2 luglio al 1° settembre Molise: dal 2 luglio al 30 agosto Piemonte: dal 2 luglio per 8 settimane anche non consecutive Puglia: dal 2 luglio al 15 settembre Sardegna: dal 2 luglio al 30 agosto Sicilia: dal 2 luglio al 15 settembre Toscana: dal 2 luglio al 30 agosto Umbria: dal 2 luglio al 30 agosto Valle d'Aosta: dal 2 luglio al 30 settembre Veneto: dal 2 luglio al 31 agosto
